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Евгений Миронов и руководители столичных театров поддержали Сергея Афанасьева

Они напомнили губернатору о значении театра в жизни города и множестве его наград

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Основная причина ухода Сергея Афанасьева — отсутствие у городского театра собственного помещения

Основная причина ухода Сергея Афанасьева — отсутствие у городского театра собственного помещения

12 ноября известный актёр и худрук Государственного театра наций Евгений Миронов и ещё восемь руководителей крупных российских театров подписали письма на имя Андрея Травникова с просьбой не допустить закрытия Новосибирского городского драмтеатра (НГДТ) под руководством Сергея Афанасьева.

13 ноября их передали в приёмную губернатора, сообщили в пресс-службе новосибирского драмтеатра. Копии обоих писем есть в распоряжении редакции НГС.

«Я не могу оставаться в стороне, так как ко мне обращаются коллеги из театров России», — отмечает в письме Евгений Миронов.

Миронов, в частности, напомнил, что в начале года при участии Травникова и Афанасьева открывался Год театра в России и тогда уже звучало обещание выделить театру средства на реконструкцию аварийного здания кинотеатра «Пионер», но к концу года это так и не произошло. Он попросил у губернатора «рассмотреть возможность оказания помощи и реальной поддержки» театру.

«Закрытие театра или лишение его возможности работать — это большая беда для Новосибирской области. Хотелось бы этого не допустить», — подчеркнул Миронов.

Новосибирский театр поддержали и руководители восьми театров России — они подписали коллективное письмо к Травникову.

«Значение этого театра в жизни города и всей театральной России давно оценено как театральной общественностью, специалистами в области театра, многочисленными зрителями, так и государством. Подтверждением тому является внушительное количество наград, полученных театром в разные годы, — отмечают они в своём обращении. — <…> В 2019 году НГДТ получил премию Правительства РФ. им. Фёдора Волкова "За вклад в развитие театрального искусства"».

Обращение подписали директор государственного театра Наций Мария Ревякина, режиссёр и директор Центра Мейерхольда Виктор Рыжаков, ректор школы-студии МХТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, худрук РАМТ Алексей Бородин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор театра Et Cetera под управлением Александра Калягина Юрий Кравец и Марина Брусникина — худрук театра «Практика».

В понедельник стало известно, что художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев планирует покинуть свой пост. 12 ноября он подтвердил своё решение и подробно его объяснил.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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13 ноя 2019 в 17:34

Значение театра огромно, именно поэтому регулярно посещаю НОВАТ.

Цухник
13 ноя 2019 в 17:41

А название театра в честь того самого руководителя? Любят артисты увековечивать свои имена.

Вася К.
13 ноя 2019 в 17:40

Не театрал, но хочется видеть в городе поддержку учреждений культуры. Очень нравится, что есть разные направления