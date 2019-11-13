Евгений Миронов и руководители столичных театров поддержали Сергея Афанасьева

12 ноября известный актёр и худрук Государственного театра наций Евгений Миронов и ещё восемь руководителей крупных российских театров подписали письма на имя Андрея Травникова с просьбой не допустить закрытия Новосибирского городского драмтеатра (НГДТ) под руководством Сергея Афанасьева.



13 ноября их передали в приёмную губернатора, сообщили в пресс-службе новосибирского драмтеатра. Копии обоих писем есть в распоряжении редакции НГС.



«Я не могу оставаться в стороне, так как ко мне обращаются коллеги из театров России», — отмечает в письме Евгений Миронов.

