Взрывом подбросило «Лексус»: свидетельница и МЧС рассказали подробности пожара в автобусе

Новосибирские спасатели назвали предварительную причину возгорания автобуса, который вспыхнул вчера поздно вечером на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина.
— Предполагаемая причина пожара — неисправность узлов транспортного средства. Возможно, произошла разгерметизация топливного бака, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Во время взрыва на соседней полосе стоял внедорожник «Лексус» — девушка-водитель стала свидетелем случившегося и рассказала корреспонденту НГС подробности инцидента.
— Я стояла в соседней машине. Когда взрыв произошёл, у меня подкинуло зад машины. Я проехала ещё вперед, ничего понять не могла. Остановилась, вышла посмотреть, может, у меня колесо взорвалось или ещё что-то произошло. Обернулась, уже смотрю — автобус горит. На самом деле зрелище вообще ужасное. И я боюсь представить, если бы это было действительно в пробке днём. Люди, которые выбегали из автобуса, они тоже потом снимали это всё. Это просто была ситуация неожиданная. При мне выбежало человек семь-восемь, — рассказала корреспонденту НГС свидетельница.
Накануне очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщали, что в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть.
— Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу Ленина, 55. Внутри пассажиров не было. Возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет, — передавали в ГУ МЧС по Новосибирской области накануне.
В компании, которая обслуживает маршрут, корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Сегодня ночью на 107-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Болотное загорелась фура — последствия массовой аварии попали на видео.