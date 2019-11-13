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Взрывом подбросило «Лексус»: свидетельница и МЧС рассказали подробности пожара в автобусе

В МЧС назвали предварительные причины возгорания

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Автобус загорелся вечером накануне

Автобус загорелся вечером накануне

Новосибирские спасатели назвали предварительную причину возгорания автобуса, который вспыхнул вчера поздно вечером на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина.

— Предполагаемая причина пожара — неисправность узлов транспортного средства. Возможно, произошла разгерметизация топливного бака, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время взрыва на соседней полосе стоял внедорожник «Лексус» — девушка-водитель стала свидетелем случившегося и рассказала корреспонденту НГС подробности инцидента.

— Я стояла в соседней машине. Когда взрыв произошёл, у меня подкинуло зад машины. Я проехала ещё вперед, ничего понять не могла. Остановилась, вышла посмотреть, может, у меня колесо взорвалось или ещё что-то произошло. Обернулась, уже смотрю — автобус горит. На самом деле зрелище вообще ужасное. И я боюсь представить, если бы это было действительно в пробке днём. Люди, которые выбегали из автобуса, они тоже потом снимали это всё. Это просто была ситуация неожиданная. При мне выбежало человек семь-восемь, — рассказала корреспонденту НГС свидетельница.

Накануне очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщали, что в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть. 

— Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу Ленина, 55. Внутри пассажиров не было. Возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет, — передавали в ГУ МЧС по Новосибирской области накануне.

В компании, которая обслуживает маршрут, корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Сегодня ночью на 107-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Болотное загорелась фура — последствия массовой аварии попали на видео.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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13 ноя 2019 в 20:07
+0 −3

Надо было вызывать ЧОП, у нас есть огнетушители.

Ржу.
13 ноя 2019 в 20:08
+0 −2

работаю в чопе,у нас есть большие толстые шланги.быстро бы потушили пожар.

Ржу
13 ноя 2019 в 20:27
+0 −1

Ржака Стояла в соседней машине, потом у неё подбросило Зад.
В итоге у короля появился энурез и она первая сообщила о...