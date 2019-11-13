Взрывом подбросило «Лексус»: свидетельница и МЧС рассказали подробности пожара в автобусе

— Я стояла в соседней машине. Когда взрыв произошёл, у меня подкинуло зад машины. Я проехала ещё вперед, ничего понять не могла. Остановилась, вышла посмотреть, может, у меня колесо взорвалось или ещё что-то произошло. Обернулась, уже смотрю — автобус горит. На самом деле зрелище вообще ужасное. И я боюсь представить, если бы это было действительно в пробке днём. Люди, которые выбегали из автобуса, они тоже потом снимали это всё. Это просто была ситуация неожиданная. При мне выбежало человек семь-восемь, — рассказала корреспонденту НГС свидетельница.



Накануне очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщали, что в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть.

— Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу Ленина, 55. Внутри пассажиров не было. Возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет, — передавали в ГУ МЧС по Новосибирской области накануне.

В компании, которая обслуживает маршрут, корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

