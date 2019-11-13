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Криминал

Понадобилось больше адвокатов: как прошло первое заседание по делу совладельца Traveler`s coffee

Начался процесс против Анвара Пириева, которого обвиняют в создании преступной группы

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Анвар Пириев впервые предстал перед судом в качестве обвиняемого

Анвар Пириев впервые предстал перед судом в качестве обвиняемого

В Советском районном суде Новосибирска сегодня, 13 ноября, состоялось первое заседание по делу одного из создателей и совладельцев сети Traveler's Coffee Анвара Пириева.

Как следует из материалов суда, Анвару Пириеву предъявлены обвинения по статьям 33 УК РФ, часть 3 «Организация преступной группы», 167 УК РФ, часть 2 «Уничтожение имущества путём поджога, повлекшее тяжелые последствия», а так же статьям 30 УК РФ «Приготовление к совершению преступления» и 163 УК РФ, часть 2 «Вымогательство в особо крупном размере».

Как уточнил помощник прокурора Советского района Игорь Войтенко, обвинения Пириеву предъявлены по семи эпизодам. О каких именно происшествиях идет речь, представитель прокуратуры не уточнил, сказав только, что имущество уничтожалось путем поджогов и общий ущерб «исчисляется в миллионах рублей».

Кроме Пириева по этому делу проходят ещё трое человек: Вугар Аваз оглы Мамедов, Иван Рыжков и Шахбазов Рамин Рафиг оглы — они фигурируют как исполнители или соучастники.

— По ряду эпизодов обвиняемые не признали свою вину, по другим отказались от дачи показаний, руководствуясь положениями статьи 51-й Конституции РФ, уточнил помощник прокурора.

По информации источников НГС, знакомых с материалами дела, речь идет о целом ряде поджогов, которые произошли в 2017 году, когда пострадали кофейни сети «Академия кофе», производственный корпус компании «Трэвэлерс кофе», частный дом одного из бывших топ-менеджеров «Трэвэлерс кофе» и т. д.

Пириев появился на сегодняшнем заседании, его доставили из СИЗО под конвоем. Долго заседание, впрочем, не продлилось, защита Пириева заявила о том, что к процессу подключились новые адвокаты, которым нужно дополнительное время, чтобы познакомиться со всеми обстоятельствами дела. 

Суд должен был начаться ещё 28 октября, но в тот день заседание не состоялось.

Анвара Пириева задержали 30 сентября 2018 года в аэропорту Шереметьево после прилёта из Баку и отправили в Новосибирск. Следствие шло больше года, в суд дело передали только этой осенью. Первое заседание должно было состояться ещё 28 октября, но тогда оно было перенесено, поскольку не всех обвиняемых доставили в зал суда. 

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Анвар ПириевTraveler`s coffee

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КОММЕНТАРИИ (4)

Ржу.
13 ноя 2019 в 17:46
+0 −1

почему он в ,,клетке,,?разве опасен?

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 17:46
+0 −1

тут даже обсуждать нечего.

Имрай Оглы
13 ноя 2019 в 17:57
+0 −0

Братья мои знаю что вы не причастны к делам этим, всем миром вам поможем