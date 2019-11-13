Понадобилось больше адвокатов: как прошло первое заседание по делу совладельца Traveler`s coffee

Как следует из материалов суда, Анвару Пириеву предъявлены обвинения по статьям 33 УК РФ, часть 3 «Организация преступной группы», 167 УК РФ, часть 2 «Уничтожение имущества путём поджога, повлекшее тяжелые последствия», а так же статьям 30 УК РФ «Приготовление к совершению преступления» и 163 УК РФ, часть 2 «Вымогательство в особо крупном размере».

В Советском районном суде Новосибирска сегодня, 13 ноября, состоялось первое заседание по делу одного из создателей и совладельцев сети Traveler's Coffee Анвара Пириева.

Как уточнил помощник прокурора Советского района Игорь Войтенко, обвинения Пириеву предъявлены по семи эпизодам. О каких именно происшествиях идет речь, представитель прокуратуры не уточнил, сказав только, что имущество уничтожалось путем поджогов и общий ущерб «исчисляется в миллионах рублей».



Кроме Пириева по этому делу проходят ещё трое человек: Вугар Аваз оглы Мамедов, Иван Рыжков и Шахбазов Рамин Рафиг оглы — они фигурируют как исполнители или соучастники.



— По ряду эпизодов обвиняемые не признали свою вину, по другим отказались от дачи показаний, руководствуясь положениями статьи 51-й Конституции РФ, уточнил помощник прокурора.



По информации источников НГС, знакомых с материалами дела, речь идет о целом ряде поджогов, которые произошли в 2017 году, когда пострадали кофейни сети «Академия кофе», производственный корпус компании «Трэвэлерс кофе», частный дом одного из бывших топ-менеджеров «Трэвэлерс кофе» и т. д.



Пириев появился на сегодняшнем заседании, его доставили из СИЗО под конвоем. Долго заседание, впрочем, не продлилось, защита Пириева заявила о том, что к процессу подключились новые адвокаты, которым нужно дополнительное время, чтобы познакомиться со всеми обстоятельствами дела.