13 ноября среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 63.85
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 63.85
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

В Новосибирске ветеринары нашли у кота бронхиальную астму — диагноз связали с пассивным курением

Животное начало хрипеть, и его отвезли в клинику

Поделиться

643
8 Обсудить
Хозяева обратили внимание на то, что их кот начал хрипеть. Фото из архива

Хозяева обратили внимание на то, что их кот начал хрипеть. Фото из архива

Новосибирские ветеринары диагностировали коту Смоки бронхиальную астму — они связали болезнь с пассивным курением. 

— Контакт с сигаретным дымом может выступать провоцирующим фактором целого спектра заболеваний у наших домашних питомцев. И бедному Смоки довелось подтвердить это на практике. Из-за «пассивного курения» у него начала развиваться бронхиальная астма, — рассказали о пушистом пациенте в группе ветеринарной клиники «Артемида+» в соцсети «ВКонтакте».

По словам ветеринаров, хозяев насторожили хрипы, которые появились у животного. 

— Изменения бронхов не были фатальными, и момент не был упущен, — добавили в клинике.

Сейчас Смоки успешно проходит лечение.

В середине июня новосибирские ветеринары спасли кошку, от которой отказались хозяева. По их словам, животное выпало из окна и сломало заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но врачи отказались проводить процедуру.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

вред курения

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
13 ноя 2019 в 18:11
+0 −5

То что зачастую люди не получают необходимого лечения от бронхиальной астмы,значит никого не интересуют?Или то что применяемые...

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 18:26
+1 −2

Запретить продажу сигарет! Сколько можно уже травить пассивным курением?
Наркоманы.

Ржу.
13 ноя 2019 в 18:12
+2 −1

У нас в чопе директор курит.Замечания конечно ему никто сделать не решается-никто не хочет терять работу.Выходит мы все...