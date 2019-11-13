В Новосибирске ветеринары нашли у кота бронхиальную астму — диагноз связали с пассивным курением

Хозяева обратили внимание на то, что их кот начал хрипеть. Фото из архива

Новосибирские ветеринары диагностировали коту Смоки бронхиальную астму — они связали болезнь с пассивным курением.

— Контакт с сигаретным дымом может выступать провоцирующим фактором целого спектра заболеваний у наших домашних питомцев. И бедному Смоки довелось подтвердить это на практике. Из-за «пассивного курения» у него начала развиваться бронхиальная астма, — рассказали о пушистом пациенте в группе ветеринарной клиники «Артемида+» в соцсети «ВКонтакте».

По словам ветеринаров, хозяев насторожили хрипы, которые появились у животного.