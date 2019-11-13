В Новосибирске ветеринары нашли у кота бронхиальную астму — диагноз связали с пассивным курением

Новосибирские ветеринары диагностировали коту Смоки бронхиальную астму — они связали болезнь с пассивным курением.
— Контакт с сигаретным дымом может выступать провоцирующим фактором целого спектра заболеваний у наших домашних питомцев. И бедному Смоки довелось подтвердить это на практике. Из-за «пассивного курения» у него начала развиваться бронхиальная астма, — рассказали о пушистом пациенте в группе ветеринарной клиники «Артемида+» в соцсети «ВКонтакте».
По словам ветеринаров, хозяев насторожили хрипы, которые появились у животного.
— Изменения бронхов не были фатальными, и момент не был упущен, — добавили в клинике.
Сейчас Смоки успешно проходит лечение.
В середине июня новосибирские ветеринары спасли кошку, от которой отказались хозяева. По их словам, животное выпало из окна и сломало заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но врачи отказались проводить процедуру.