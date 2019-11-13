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Дороги и транспорт

Сноубордист прицепился к машине и проехал по засыпанному Новосибирску — он повторил трюк американца

Сноубордист признался, что вовсе не хотел иронизировать над работой дорожных служб

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Съёмки проходили на площади Ленина и одноимённой улице после 23:00

Съёмки проходили на площади Ленина и одноимённой улице после 23:00

Новосибирец Роман Коршунов проехал по дорогам заснеженного центра на сноуборде вслед за машиной.

Это случилось в ночь на среду, 13 ноября, — видео с поездкой по улице Ленина и одноимённой площади исполнитель трюка разместил в своём аккаунте в Instagram.

По словам Романа Коршунова, прокатиться на сноуборде вслед за машиной он решил, просто потому что ему этого захотелось, а вовсе не для того, чтобы поиронизировать над работой дорожных служб.

— Я понимаю, что количество техники конечно в любом случае, и так получилось, что реально очень много снега выпало, — пояснил горожанин.

Роман Коршунов уточнил, что подписан на американского блогера Кейси Найстета, который несколько лет назад проделал аналогичный трюк в Нью-Йорке, когда там выпало аномальное количество осадков. 

Видео: CaseyNeistat / youtube.com

Попробовать сделать нечто похожее новосибирец решился, несмотря на то что до этого вставал на сноуборд всего пару раз в жизни.

По словам Романа Коршунова, его поездка на сноуборде была безопасной для всех участников дорожного движения — съёмки проходили уже после 23:00, когда в центре города не было машин. 

— Мы же сами автолюбители, поэтому понимаем ответственность, — подчеркнул новосибирец.

Во вторник, 12 ноября, на Новосибирск впервые в этом сезоне обрушилась настоящая зимняя метель — городские улицы без перерыва засыпало почти целый день. Погода заставила горожан достать пуховики и застрять в пробках, которые 2ГИС оценил на 11 баллов из 10 возможных, а пассажирам пришлось толкать забуксовавший троллейбус на площади Лыщинского.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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13 ноя 2019 в 15:22
+7 −2

Да уж, в сравнении с амером - жалкая китайская подделка. Не позорился бы уж, трюкач. На борде еле как стоит.

з.ы...

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 15:16
+2 −5

Повторил трюк американца? Это не патриотично.

Михаил
13 ноя 2019 в 15:27
+5 −0

проехать 2 метра со скоростью черепахи... тоже мне трюк.