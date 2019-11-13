Сноубордист прицепился к машине и проехал по засыпанному Новосибирску — он повторил трюк американца

Новосибирец Роман Коршунов проехал по дорогам заснеженного центра на сноуборде вслед за машиной.
Это случилось в ночь на среду, 13 ноября, — видео с поездкой по улице Ленина и одноимённой площади исполнитель трюка разместил в своём аккаунте в Instagram.
По словам Романа Коршунова, прокатиться на сноуборде вслед за машиной он решил, просто потому что ему этого захотелось, а вовсе не для того, чтобы поиронизировать над работой дорожных служб.
— Я понимаю, что количество техники конечно в любом случае, и так получилось, что реально очень много снега выпало, — пояснил горожанин.
Роман Коршунов уточнил, что подписан на американского блогера Кейси Найстета, который несколько лет назад проделал аналогичный трюк в Нью-Йорке, когда там выпало аномальное количество осадков.
Видео: CaseyNeistat / youtube.com
Попробовать сделать нечто похожее новосибирец решился, несмотря на то что до этого вставал на сноуборд всего пару раз в жизни.
По словам Романа Коршунова, его поездка на сноуборде была безопасной для всех участников дорожного движения — съёмки проходили уже после 23:00, когда в центре города не было машин.
— Мы же сами автолюбители, поэтому понимаем ответственность, — подчеркнул новосибирец.
Во вторник, 12 ноября, на Новосибирск впервые в этом сезоне обрушилась настоящая зимняя метель — городские улицы без перерыва засыпало почти целый день. Погода заставила горожан достать пуховики и застрять в пробках, которые 2ГИС оценил на 11 баллов из 10 возможных, а пассажирам пришлось толкать забуксовавший троллейбус на площади Лыщинского.