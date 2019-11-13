Сноубордист прицепился к машине и проехал по засыпанному Новосибирску — он повторил трюк американца

Съёмки проходили на площади Ленина и одноимённой улице после 23:00

Новосибирец Роман Коршунов проехал по дорогам заснеженного центра на сноуборде вслед за машиной.



Это случилось в ночь на среду, 13 ноября, — видео с поездкой по улице Ленина и одноимённой площади исполнитель трюка разместил в своём аккаунте в Instagram.



По словам Романа Коршунова, прокатиться на сноуборде вслед за машиной он решил, просто потому что ему этого захотелось, а вовсе не для того, чтобы поиронизировать над работой дорожных служб.



— Я понимаю, что количество техники конечно в любом случае, и так получилось, что реально очень много снега выпало, — пояснил горожанин.

