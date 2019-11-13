Появилось видео с фурой, загоревшейся после массового ДТП в Новосибирской области

Последствия массовой аварии с фурами на трассе Р-255 Новосибирск — Болотное попали на видео.

Читатель НГС прислал запись с места происшествия — на ролике видно, как одна из фур горит на дороге, а ещё одна машина — в кювете. По словам очевидца, столкновение автомобилей произошло около 17:30. После аварии на трассе собралась пробка — затор тоже попал на видео.

ДТП произошло на 107-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Болотное.



В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщали, что авария случилась из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. Столкнулись три фуры и один легковой автомобиль. Водитель и пассажир одной из фур пострадали.