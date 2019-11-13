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Появилось видео с фурой, загоревшейся после массового ДТП в Новосибирской области

Три большегруза и одна легковушка столкнулись на новосибирской трассе

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В аварии пострадали двое

В аварии пострадали двое

Последствия массовой аварии с фурами на трассе Р-255 Новосибирск — Болотное попали на видео.

Читатель НГС прислал запись с места происшествия — на ролике видно, как одна из фур горит на дороге, а ещё одна машина — в кювете. По словам очевидца, столкновение автомобилей произошло около 17:30. После аварии на трассе собралась пробка — затор тоже попал на видео. 

ДТП произошло на 107-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Болотное.
 

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщали, что авария случилась из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. Столкнулись три фуры и один легковой автомобиль. Водитель и пассажир одной из фур пострадали.

В результате ДТП один из большегрузов лишился кабины

На этой же трассе в Болотнинском районе сегодня утром произошло ещё одно ДТП — на этот раз с участием двух фур и легкового Chevrolet. В аварии погиб водитель одного из большегрузов.

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КОММЕНТАРИИ (3)

ЧОПпер
13 ноя 2019 в 15:55

Не пострадали бы, если бы соблюдали скоростной режим.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 15:54

Посмотрел видео и еще раз убедился в своей правоте. Мой комментарий за вчера и другие дни можно найти у меня в профиле.