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Теперь не подойти: в центре Новосибирска убрали переход к скульптуре с соболями

Раньше попасть на площадку со скульптурой можно было со стороны сквера Героев Революции

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Попасть к соболям, не нарушив ПДД, сейчас невозможно

Попасть к соболям, не нарушив ПДД, сейчас невозможно

В центре Новосибирска убрали знаки пешеходного перехода на пути к площадке со скульптурой «Сибирские просторы».

Раньше знак позволял пешеходам переходить улицу Максима Горького со стороны сквера Героев Революции к композиции из четырёх соболей. Теперь это сделать, не нарушив ПДД, горожане не могут.

Прежде пешеходы переходили к соболям по улице Максима Горького со стороны сквера Героев Революции

Прежде пешеходы переходили к соболям по улице Максима Горького со стороны сквера Героев Революции

По наблюдениям корреспондента НГС, люди продолжают переходить дорогу в привычном месте, несмотря на то, что знаков теперь на этом участке нет.

Люди переходят дорогу там, где привыкли

Люди переходят дорогу там, где привыкли

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр с просьбой объяснить, как новосибирцам теперь подойти к скульптурам.

Новосибирцы проходят к дороге даже в самых узких местах&nbsp;

Новосибирцы проходят к дороге даже в самых узких местах 

На площадке протоптаны дорожки

На площадке протоптаны дорожки

Пешеходный переход по улице Максима Горького есть возле дома Максима Горького, 78 — через дорогу от площадки

Пешеходный переход по улице Максима Горького есть возле дома Максима Горького, 78 — через дорогу от площадки

Прежде у дома Максима Горького, 78 перехода не было

Прежде у дома Максима Горького, 78 перехода не было

В декабре прошлого года художественный совет мэрии Новосибирска решил убрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького — соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 14:16
+0 −2

И это правильно, и близко никто не должен подходить к скульптуре.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 14:26
+1 −0

Локоть вредитель! Ни дня без пакости жителям!

Житель центра
13 ноя 2019 в 14:25
+1 −0

Мне лично глубоко безразличны ПДД и всякие там знаки. Надо - перейду. Автоведроводители подождут. Постоят лишнюю секунду на своих...