Теперь не подойти: в центре Новосибирска убрали переход к скульптуре с соболями

В центре Новосибирска убрали знаки пешеходного перехода на пути к площадке со скульптурой «Сибирские просторы».
Раньше знак позволял пешеходам переходить улицу Максима Горького со стороны сквера Героев Революции к композиции из четырёх соболей. Теперь это сделать, не нарушив ПДД, горожане не могут.
По наблюдениям корреспондента НГС, люди продолжают переходить дорогу в привычном месте, несмотря на то, что знаков теперь на этом участке нет.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр с просьбой объяснить, как новосибирцам теперь подойти к скульптурам.
В декабре прошлого года художественный совет мэрии Новосибирска решил убрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького — соболей решили демонтировать, а на их месте разбить сквер.