«Доверчивые люди стали редкостью»: Новосибирск попал в топ городов с очень осторожными жителями

Всем респондентам задавали три вопроса: Вы верите незнакомым людям? К вам просто войти в доверие? Вы считаете себя доверчивым человеком?

«Опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов», — сообщается на сайте агентства.

Новосибирск оказался на 4-м месте в рейтинге из 25 самых недоверчивых российских городов. Социологическое исследование провело в ноябре российское независимое маркетинговое агентство Zoom Market.

Коммерческий директор Zoom Market Андрей Штыров заметил, что 89% респондентов, попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах и махинациях, а 6% сами стали жертвами различных обманщиков и аферистов.

Недоверие в людях, по мнению эксперта, формируется, когда они находятся в большом потоке информации об обманах. Доверчивые люди стали сейчас большой редкостью.



Первое место в топ-25 самых недоверчивых городов России заняла Москва, второе и третье места разделили Омск и Екатеринбург. На последнем месте оказалось Иваново.



В конце октября Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что Новосибирск попал в число городов, куда хотят переехать жители страны.