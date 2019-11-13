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«Доверчивые люди стали редкостью»: Новосибирск попал в топ городов с очень осторожными жителями

Социологический опрос по российским городам провело московское независимое маркетинговое агентство

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Новосибирцы оказались на 4-м месте среди самых недоверчивых городов страны

Новосибирцы оказались на 4-м месте среди самых недоверчивых городов страны

Новосибирск оказался на 4-м месте в рейтинге из 25 самых недоверчивых российских городов. Социологическое исследование провело в ноябре российское независимое маркетинговое агентство Zoom Market.

«Опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов», — сообщается на сайте агентства.

Всем респондентам задавали три вопроса: Вы верите незнакомым людям? К вам просто войти в доверие? Вы считаете себя доверчивым человеком?

Коммерческий директор Zoom Market Андрей Штыров заметил, что 89% респондентов, попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах и махинациях, а 6% сами стали жертвами различных обманщиков и аферистов. 

Недоверие в людях, по мнению эксперта, формируется, когда они находятся в большом потоке информации об обманах. Доверчивые люди стали сейчас большой редкостью.

Первое место в топ-25 самых недоверчивых городов России заняла Москва, второе и третье места разделили Омск и Екатеринбург. На последнем месте оказалось Иваново.

В конце октября Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что Новосибирск попал в число городов, куда хотят переехать жители страны

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КОММЕНТАРИИ (14)

Худой
13 ноя 2019 в 13:02
+2 −2

Русские люди, вообще, отличаются тем,
что то, что они о себе думают
и то, что в реальности из себя представляют,

13 ноя 2019 в 13:00
+3 −0

Это точно! Я даже домофон незнакомым не открываю.

13 ноя 2019 в 12:53
+3 −0

Ага, верю.) Еще люди у нас верят в микрофинансовые организации что выдают кредиты под нереальные проценты.