Олег Циплаков и Никита Лопатин рискнули и попросили известного журналиста дать денег на фильм о людях, которые едут в плакарте на поезде «Москва — Владивосток» Фото: Олег Циплаков

Студенты журфака НГУ Олег Циплаков и Никита Лопатин сняли документальный фильм «Масса нетто» о путешествии в плацкартном вагоне поезда «Москва — Владивосток». За шесть дней они проехали десятки городов, разговаривали с пассажирами о их жизни, работе и взглядах. Как проходили съемки и почему Юрий Дудь решил помочь им с финансированием — авторы фильма рассказали журналисту НГС. Как вышли на Дудя Идея фильма пришла к ним во время дружеских посиделок, главным вопросом было, где взять деньги на съёмки. НГУ предоставил студентам технику, а деньги на билеты они решили попросить у известных журналистов, которым также интересны документальные работы о России.

— У нас сразу всплыли две фамилии — Леонид Парфёнов и Юрий Дудь. Леонид Геннадиевич — человек более статусный, всё же он дальше от нас, а Юра совершенно наш, родной. «вДудь» — это скрепа нашей дружбы с Никитой, мы смотрели все его выпуски. Очевидно, это главный журналист для нас, я читал его тексты еще тогда, когда он был только спортивным журналистом, — объясняет Олег Циплаков. Никита предложил попросить поддержки именно у Юрия Дудя — вечером Олег вернулся в студенческое общежитие № 10 и написал известному журналисту. — И через четыре часа пришёл тот самый ответ: «Олег, привет, говори номер карты, Юра». Нашёл его почту в Twitter, сформулировал, без какой-либо надежды написал. Как мы узнали из личного разговора, то всё дело было в формулировках. Мало кто в журналистике понимает, что он хочет, а мы в свои 19 лет смогли его убедить, — рассказывает Олег.

Юрий Дудь согласился проспонсировать студенческий фильм Фото: Олег Циплаков

«Пассажиры поезда боялись, что их спросят о политике» — Маршрут такой мы выбрали, потому что он самый длинный и культовый для России, захотелось прожить эту маленькую жизнь длиной в 6 суток. Наша главная концепция: мы едем из урбанистической Москвы, выезжаем ночью, когда она вся в огнях. Давящая, суетная, и едем на край России, во Владивосток, к морю, стихии. Мы приехали в 5:30 утра и сразу пошли к океану на маяк. Завершение снято на рассвете.



Съёмки шли тяжело — студентам нужно было убедить совершенно незнакомых людей рассказать о своей жизни. Пассажиры с опаской относились к откровенным разговорам и боялись, что их спросят о политике.

Съёмки шли шесть суток: из ночной Москвы они приехали в утренний Владивосток Фото: Олег Циплаков

— К середине пути я думал, что фильм, к сожалению, не получится. Это крутой личный опыт, каждый день говорим сногсшибательные разговоры. Мы ехали с вахтовиками, контрактниками, был Виталя из Читы, который воевал на Донбассе, мы спрашивали, что же заставляет ехать воевать на чужую землю — конечно же, деньги. Говорили с учительницами из маленьких сёл. Но всё это не под запись — русского человека не всегда возможно убедить говорить на камеру, а скрытую съёмку мы не использовали. Люди часто вспоминали закон про оскорбление власти: «А вдруг вы нас сейчас что-то про политику спросите? Мы скажем что-то не так, выставите, а нас потом закроют», — перечисляет трудности съёмок Олег Циплаков.

Интервью, записанные в первые сутки, едва не пропали Фото: Олег Циплаков

Посреди пути у Лопатина и Циплакова пропал жёсткий диск со всеми записями: вернуть его помог пассажир по имени Сурен — он узнал, что устройство каким-то образом оказалось у сотрудника ФСБ, который также ехал в вагоне.



— За сутки до Новосибирска мы поняли, что у нас пропал жёсткий диск. Мы знали, что нужно каждый день сливать (видеофайлы. — Прим. ред.), но в тот раз было не до этого. Все отснятые материалы — Москва, первые двое суток — были на этом жестком диске. Было состояние полной дизморали: люди закрываются, диск пропал... Хотелось просто сойти в Новосибирске и пойти спать. На следующий день сидели без эмоций, я смотрел в окно, Никита пошёл мыть яблоко... И вдруг возвращается с жёстким диском. Там был такой милый армянин Сурен, который знал весь вагон. Когда он узнал, что мы снимаем кино, то начал со всеми нас знакомить: «Вот интересный мужчина, он из ФСБ, майор». Мы постеснялись общаться с офицером ФСБ, а наш жёсткий диск каким-то образом оказался у него. Не знаю, может тут нет никакой мистики: диск просто упал, а в поезде много детей бегало, и они принесли диск ему. Но факт остаётся фактом, — рассказал Олег Циплаков.

Фильм «Масса нетто» впервые показали на большом экране 12 ноября. В эту среду, 13 ноября, фильм можно посмотреть в лекторий-баре «Поток», 14 ноября в НГУ и общежитии ФМШ, а 15 ноября авторы опубликуют его на YouTube.

