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Дороги и транспорт
Смертельное ДТП в Кировском депо

«Горэлектротранспорт» согласился выплатить 750 тысяч дочери погибшей сотрудницы депо

Троллейбус уронил бетонный козырёк на двух женщин — одна из них погибла на месте

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«Горэлектротранспорт» выплатит компенсацию морального вреда дочери работницы, которая погибла под бетонной плитой в троллейбусном депо

«Горэлектротранспорт» выплатит компенсацию морального вреда дочери работницы, которая погибла под бетонной плитой в троллейбусном депо

Муниципальное казённое предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» согласилось выплатить 750 тысяч рублей дочери погибшей работницы, которую летом убило упавшей бетонной плитой во время ДТП в Кировском троллейбусном депо.

— Решение Кировского районного суда по гражданскому делу о взыскании морального вреда обжаловаться в апелляционном порядке не будет. Будет исполнено после его вступления в законную силу, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

22 июля выполнявший манёвр троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц. Одна из них, диспетчер, получила тяжёлую травму позвоночника, вторая, кассир, погибла на месте.

Дочь погибшей работницы предъявила иск к «Горэлектротранспорту» — она потребовала, чтобы транспортное предприятие выплатило ей компенсацию морального вреда. Девушка требовала 1 миллион рублей. Ответчик возражал, поскольку семье погибшей работнице уже выплатили материальную помощь и компенсировали расходы на погребение.

На прошлой неделе Кировский районный суд Новосибирска вынес решение по этому делу. Требования истицы он удовлетворил частично. «Горэлектротранспорт» должен выплатить дочери погибшей женщины 750 тысяч рублей. В законную силу это решение суда ещё не вступило.

Водителя троллейбуса, который при выполнении манёвра свернул бетонный козырёк над дверью, недавно отдали под суд. Его обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Следующее судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 25 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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13 ноя 2019 в 13:22

750 тыров за жизнь?жесть...

Гость
13 ноя 2019 в 13:19

Заплатят то из чьего кармана? как бы стоимость проезда не выросла от этого.

с богаткова
13 ноя 2019 в 13:19

Надеюсь родственники не только на себя потратят эти деньги.