На новосибирской трассе столкнулись две фуры: один из водителей погиб

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирской области на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись две фуры и легковая машина.

Авария произошла в 9:50.

— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. В пути следования по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, после чего в Mercedes врезался следовавший в попутном направлении автомобиль Chevrolet, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области.