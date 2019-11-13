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Происшествия

На новосибирской трассе столкнулись две фуры: один из водителей погиб

Один из грузовиков после столкновения отбросило в легковой автомобиль

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Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирской области на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись две фуры и легковая машина. 

Авария произошла в 9:50.

— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. В пути следования по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, после чего в Mercedes врезался следовавший в попутном направлении автомобиль Chevrolet, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП погиб водитель MAN.

Если у вас есть фото или видео с места этого ДТП, присылайте их к нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Сегодня ночью в ДТП на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска пострадали два водителя — столкнулись «Лифан» и «Ниссан».

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КОММЕНТАРИИ (5)

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13 ноя 2019 в 12:18
+2 −1

Надо соблюдать скоростной режим, тогда риск погибнуть меньше.

Худой😁
13 ноя 2019 в 12:24
+1 −0

😁

с богаткова
13 ноя 2019 в 12:20
+0 −1

У моей родственницы муж работает дальнобойщиком, и про коллег не лестно отзывается, говорит что часто нарушают. Плюс отсутствие...