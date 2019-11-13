На новосибирской трассе столкнулись две фуры: один из водителей погиб

Сегодня, 13 ноября, в Новосибирской области на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись две фуры и легковая машина.
Авария произошла в 9:50.
— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. В пути следования по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, после чего в Mercedes врезался следовавший в попутном направлении автомобиль Chevrolet, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области.
В ДТП погиб водитель MAN.
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