Новосибирск стал одним из пяти российских городов, где лидер Rammstein устроит шоу

Концерт пройдёт 17 марта в новосибирском Экспоцентре. Также из российских городов LINDEMANN посетит Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Продажи билетов начнутся 18 ноября, сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.

Он выступит в составе немецко-шведского дуэта LINDEMANN. Это совместный метал-проект Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена — основателя известных групп Pain и Hypocrisy.

Немецко-шведский дуэт даст концерт в Экспоцентре в рамках масштабного тура, приуроченного к выходу нового альбома «F&M», говорится на странице события в соцсети «ВКонтакте».



На сайте Экспоцентра информации об этом концерте пока нет. В агентстве «Concert 54», которое отвечает за организацию новосибирского шоу группы LINDEMANN, корреспонденту НГС сообщили, что цена билетов будет варьироваться в диапазоне от 4 тысяч до 8 тысяч рублей.

— Будет четыре ценовых категории. Ценник очень демократичный для такого мероприятия, — сказали по телефону концертного агентства.

В «Concert 54» добавили, что также в продаже была ограниченная промопартия билетов по 3000 рублей — их отдадут зрителям, которые заранее оформили предзакаказ. Сейчас предзаказ уже закрыт, и свободные билеты, которые поступят в продажу в начале следующей недели, будут стоить дороже этого уровня.

Прошлой зимой Тилль Линдеманн дал концерт в новосибирском лофте «Подземка». В целом в Новосибирск нечасто приезжают всемирно популярные музыканты, и бывает, что жители города не всегда рады их концертам — так, в 2014 году концерт американского певца Мэрилина Мэнсона отменили из-за возмущений православных активистов.