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В Новосибирске закрылся один из самых старых кинотеатров. Но это заметили не сразу

В кинотеатре «Аврора» начали реконструкцию здания

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Кинотеатр планируют открыть в начале следующего года

Кинотеатр планируют открыть в начале следующего года

В Новосибирске закрыли на реконструкцию один из самых старых кинотеатров на левом берегу — работы в «Авроре» были начаты ещё в середине сентября, но читатели НГС заметили отсутствие сеансов только в ноябре.

— А «Аврору»-то не закрыли случаем по-тихому? Что-то давно в расписании «Мир Кино» не видно там сеансов, — написал в редакцию НГС читатель.

Старший администратор «Авроры» рассказал корреспонденту НГС, что сейчас кинотеатр действительно закрыт. 

— Закрыт на ремонт. Пока ещё точно сроки не знаем, но планируем после Нового года открытие. Будет проходить реконструкция помещения полностью, — рассказала корреспонденту НГС старший администратор «Авроры».

Кинотеатр впервые открылся в феврале 1969 года.

На прошлой неделе в Новосибирске закрыли другой кинотеатр — с 7 ноября прекратил свою работу «Люксор» в ТРЦ «Галерея». В 2017 году здесь за месяц до всероссийской премьеры показали скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда»: из-за большого интереса к фильму его показали одновременно сразу в четырёх залах.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Баки Ню Асэса
13 ноя 2019 в 11:47

Даже если бы там не жрали во время сеанса и не светили смартфонами и не давили на ухо супербасами, то высидеть современный фильм 1,5-2,5 часа без перерыва на туалет дано не каждому. Ну и какой тогда смыл тащиться в кинотеатр?