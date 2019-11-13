В Новосибирске закрылся один из самых старых кинотеатров. Но это заметили не сразу

В Новосибирске закрыли на реконструкцию один из самых старых кинотеатров на левом берегу — работы в «Авроре» были начаты ещё в середине сентября, но читатели НГС заметили отсутствие сеансов только в ноябре.

— А «Аврору»-то не закрыли случаем по-тихому? Что-то давно в расписании «Мир Кино» не видно там сеансов, — написал в редакцию НГС читатель.

Старший администратор «Авроры» рассказал корреспонденту НГС, что сейчас кинотеатр действительно закрыт.

— Закрыт на ремонт. Пока ещё точно сроки не знаем, но планируем после Нового года открытие. Будет проходить реконструкция помещения полностью, — рассказала корреспонденту НГС старший администратор «Авроры».