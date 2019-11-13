Nissan и Lifan сошлись в ДТП на Кирова: пострадали оба водителя

Авария с пострадавшими случилась в Октябрьском районе около двух часов ночи

В ночь на среду, 13 ноября, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска сошлись в ДТП «Лифан» и «Ниссан»: водителям понадобилась помощь врачей.



Авария случилась на мосту, который соединяет улицу Кирова и Выборную.

— Около двух часов ночи водитель автомобиля «Ниссан Санни», двигаясь по улице Кирова со стороны Выборной в сторону Дунайской, совершил столкновение с автомобилем «Лифан», который двигался во встречном направлении, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

