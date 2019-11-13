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Происшествия

Nissan и Lifan сошлись в ДТП на Кирова: пострадали оба водителя

Легковые машины ехали навстречу друг другу и столкнулись на мосту

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Авария с пострадавшими случилась в Октябрьском районе около двух часов ночи

Авария с пострадавшими случилась в Октябрьском районе около двух часов ночи

В ночь на среду, 13 ноября, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска сошлись в ДТП «Лифан» и «Ниссан»: водителям понадобилась помощь врачей.

Авария случилась на мосту, который соединяет улицу Кирова и Выборную.

— Около двух часов ночи водитель автомобиля «Ниссан Санни», двигаясь по улице Кирова со стороны Выборной в сторону Дунайской, совершил столкновение с автомобилем «Лифан», который двигался во встречном направлении, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

По её данным, в ДТП пострадали оба водителя. 22-летний мужчина, управлявший «Ниссаном», получил ушибы, а 43-летняя женщина из «Лифана» — рану головы и сотрясение мозга.

— Оба отпущены домой после оказания медицинской помощи, — уточнила Ирина Кетова.

Сейчас полицейские выясняют, кто именно из водителей спровоцировал ДТП.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Легковые машины ехали навстречу друг другу и столкнулись на мосту

Легковые машины ехали навстречу друг другу и столкнулись на мосту

Накануне вечером на трассе Р-255 в Новосибирской области случилась массовая авария с участием трёх грузовиков и одной легковой машины: после ДТП один из большегрузов загорелся.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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13 ноя 2019 в 10:00

Лифан Нисс - лучший электромобиль

Житель центра
13 ноя 2019 в 09:50

На троллейбусе теперь пусть ездят, раз водить не научились. Минус 2 ржавых ведра на дорогах.