Nissan и Lifan сошлись в ДТП на Кирова: пострадали оба водителя

В ночь на среду, 13 ноября, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска сошлись в ДТП «Лифан» и «Ниссан»: водителям понадобилась помощь врачей.
Авария случилась на мосту, который соединяет улицу Кирова и Выборную.
— Около двух часов ночи водитель автомобиля «Ниссан Санни», двигаясь по улице Кирова со стороны Выборной в сторону Дунайской, совершил столкновение с автомобилем «Лифан», который двигался во встречном направлении, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
По её данным, в ДТП пострадали оба водителя. 22-летний мужчина, управлявший «Ниссаном», получил ушибы, а 43-летняя женщина из «Лифана» — рану головы и сотрясение мозга.
— Оба отпущены домой после оказания медицинской помощи, — уточнила Ирина Кетова.
Сейчас полицейские выясняют, кто именно из водителей спровоцировал ДТП.
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