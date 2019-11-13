13 ноября среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 63.85
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 63.85
eur 70.42

Все новости

Все новости
Осень

В Новосибирскую область идут 30-градусные морозы

К концу рабочей недели в городе существенно похолодает

Поделиться

6 413
18 Обсудить
К концу рабочей недели ночные морозы в Новосибирске усилятся до -24 градусов, а местами по области — до -30

К концу рабочей недели ночные морозы в Новосибирске усилятся до -24 градусов, а местами по области — до -30

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: к концу рабочей недели усилятся морозы.

Сегодня как в городе, так и в области будет ещё достаточно тепло, но с осадками.

— Ждём волну тепла со снегопадами, метелями, порывистыми ветрами, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, днём на территории Новосибирской области ожидается от 0 до -5 градусов, температура в Новосибирске будет на уровне -2…-3.

С четверга, 14 ноября, в регионе начнётся похолодание.

— Холодный фронт циклона, который сейчас ныряет над юго-востоком Западной Сибири, будет проходить территорию нашей области. Похолодает до -12…-17, местами до -22 градусов ночью, — уточнил Ренад Ягудин.

Днём в четверг, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, по области ожидается -10…-15 градусов, местами температура может опуститься до -20. В Новосибирске в эти сутки будет преимущественно без осадков, ночью -15…-17, днём -13…-15 градусов.

На следующие сутки, 15 ноября, морозы в Новосибирской области области станут ещё сильнее. Ночью столбик термометра опустится до -20…-25 градусов, местами — до -30. Днём будет -15…-20 градусов, местами до -25.

В Новосибирске в пятницу ночные морозы усилятся до -22…-24 градусов, днём ожидается -18…-20. Осадков синоптики при этом не прогнозируют, следует из данных на сайте Западно-Сибирского УГМС.

После первой волны холода, которая пришла в город на выходных, Обское море начало замерзать. Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как лёд постепенно сковывает поверхность водохранилища. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погода в ноябрепрогноз синоптиков

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 08:41
+2 −8

Буду согревать Новосибирцев двойными лещеками за плохое поведение...

Житель Либерти Сити
13 ноя 2019 в 08:46
+7 −1

Один чоп снова в комментариях. Да что-ж такое то?

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 08:40
+2 −6

Отличная зимняя Сибирская погода будет... Автоведроводители будут бегать и прыгать вокруг своих автоведер... Пытаться завести...