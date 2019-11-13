Закрывается пораньше: новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим работы

Теперь купить билеты в зоопарк можно только до 17:00 — после этого кассы закрываются

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило поменял режим работы — теперь он закрывается в 18:00 вместо 19:00.

— Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия — в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в зоопарке, уточнив, что открываться кассы будут в 9:00.



В летнее время зоопарк работает до 22:00, кассы — до 21:00. Таким образом летом новосибирцы могут гулять по зоопарку до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.