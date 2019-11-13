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Закрывается пораньше: новосибирский зоопарк перешёл на зимний режим работы

У посетителей стало на час меньше времени, чтобы посмотреть на животных

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Теперь купить билеты в зоопарк можно только до 17:00 — после этого кассы закрываются

Теперь купить билеты в зоопарк можно только до 17:00 — после этого кассы закрываются

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило поменял режим работы — теперь он закрывается в 18:00 вместо 19:00.

— Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия — в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в зоопарке, уточнив, что открываться кассы будут в 9:00.

В летнее время зоопарк работает до 22:00, кассы — до 21:00. Таким образом летом новосибирцы могут гулять по зоопарку до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни. 

Недавно в Новосибирском зоопарке родились два детёныша бурых капуцинов. Посмотреть на них можно в павильоне для мелких приматов и пингвинов. А в павильоне «Тропический мир» поселились новые для зоопарка животные — цепкохвостые дикобразы. В их вольерах поставили стволы деревьев с множеством веток: дикобразы любят забираться повыше и оттуда наблюдать за всем, что происходит вокруг.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
13 ноя 2019 в 08:08
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А где эти животные : Чоповцы, что не отписались😂😂😂 ещё.......