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Хоккейная «Сибирь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

Игра закончилась со счётом 2:0

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Новосибирцам не удалось забить ни одной шайбы

Новосибирцам не удалось забить ни одной шайбы

В ночь на среду, 13 ноября, состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — хоккейный клуб «Сибирь» в гостях проиграл «Локомотиву» из Ярославля. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославского клуба.

Первую шайбу ещё на 4-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон. Второй гол в ворота «Сибири» на предпоследней минуте забил нападающий Антон Ландер.

За несколько часов до матча хоккеисты «Сибири» в полном составе посетили Леонтьевское кладбище города Ярославля, чтобы почтить память игроков, тренеров и персонала «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2019 года.

Прошлую игру против «Металлурга» новосибирцы тоже проиграли. Игра закончилась со счётом 4:1.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
13 ноя 2019 в 01:22
+0 −1

чуйка меня не подвела что ставить не надо.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 01:22
+0 −1

Слабая команда.

Гость
13 ноя 2019 в 01:37
+0 −0

Дату поправьте, в 2011 году была трагедия