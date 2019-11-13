Хоккейная «Сибирь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

Новосибирцам не удалось забить ни одной шайбы

В ночь на среду, 13 ноября, состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — хоккейный клуб «Сибирь» в гостях проиграл «Локомотиву» из Ярославля. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославского клуба.

Первую шайбу ещё на 4-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон. Второй гол в ворота «Сибири» на предпоследней минуте забил нападающий Антон Ландер.