Хоккейная «Сибирь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

В ночь на среду, 13 ноября, состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — хоккейный клуб «Сибирь» в гостях проиграл «Локомотиву» из Ярославля. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославского клуба.
Первую шайбу ещё на 4-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон. Второй гол в ворота «Сибири» на предпоследней минуте забил нападающий Антон Ландер.
За несколько часов до матча хоккеисты «Сибири» в полном составе посетили Леонтьевское кладбище города Ярославля, чтобы почтить память игроков, тренеров и персонала «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2019 года.
Прошлую игру против «Металлурга» новосибирцы тоже проиграли. Игра закончилась со счётом 4:1.