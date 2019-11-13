Что Медведев обсуждал в Кольцово: 10 кратких тезисов, прозвучавших на совещании

Фото: Александр Ощепков / НГС

Во вторник, 12 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» наукограда Кольцово совещание (НГС вел онлайн с мероприятия), посвящённое «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации». Кратко публикуем то, что удалось обсудить на этой встрече.

Про центры геномных исследований — Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете. Однако доля нашей страны на мировом рынке обращения генетических технологий по прежнему мала, нам многое приходится импортировать. Наша задача — ускорить развитие таких технологий. И в том числе тех, которые будут применяться и в промышленности, и в сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов, и, естественно, помогут избавиться от болезней и продлить жизнь. По центрам геномных исследований проведена организационная работа, отобраны организации, на базе которых они будут действовать. Из федерального бюджета планируется выделить для центров на ближайшую перспективу более 11 млрд рублей до 2024 года. Распоряжение об этом я подписал в конце октября, — сказал премьер-министр.

Что должны сделать центры, чтобы выйти на мировой уровень — Первое — это, конечно, нестандартные подходы, концентрация финансов, инфраструктуры, кадров на достижение действительно прорывных результатов. Причем результатов тов и фундамент, и прикладных, чтобы усилить позиции геномных центров. Мы их создавали на принципах консорциумов, объединения потенциалов исследовательских институтов, университетов.

Второе. Центры будут участвовать в выполнении федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на период до 2027 года. Одно из важнейших направлений этой программы — это медицина и биологическая безопасность. Речь идет о создании препаратов для диагностики, профилактики, лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний и опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, грипп, корь и ряд других. Еще одно направлен — сельское хозяйство. Здесь работа генетиков связана с выведен новых пород животных, растений, более устойчивых к болезням, к климатическим особенностям регионов.

Третье. Особенно важно быстро выводить полученные технологии на рынок, чтобы они становились реальными наработками. Многие научные центры, фармацевтические компании наладили у себя полный цикл таких работ от разработки до производства. Но в большинстве случаев все-таки до сих пор приходится состыковывать разработчиков с заказчиками, с индустриальными партнерами. При этом очевидно, что зарубежные компании действуют гораздо активнее, по сути, охотятся за нашими разработками, — сказал Медведев. Где брать кадры? — Генетические исследования — одно из самых передовых и быстро развивающихся направлений в науке. Специалистов найти трудно. Надо думать, каким образом укреплять кадровый потенциал. Понятно, что ученые, специалисты приходят для того, чтобы заниматься любимым делом. Но они все это делают не в безвоздушном пространстве. Они обычные люди, у них есть семи. Надо здесь подготовить программу для привлечения молодых и перспективных специалистов, — сказал Дмитрий Медведев. — Безусловно, такие специализации как генная инженерия и биоинформатика имеют для этих центров очень важное значение. Говорили с губернатором, чтобы Новосибирский госуниверситет тоже озаботился этой темой, хотя он является классическим университетом, вроде бы, там не было инженерных специальностей. Мы договорились, что Андрей Александрович как председатель совета тоже посмотрит на эту тему, как можно было бы эти компетенции развивать, поскольку в Новосибирской области теперь есть геномный центр мирового уровня.



— Должна отметить, что на повышение квалификации и обучение специалистов в рамках этой программы мы планируем направить 4 миллиарда рублей. Предполагается, что мы подготовим и переподготовим 3 тысячи специалистов. Кроме того, будут разрабатываться новые образовательные программы, которые не следуют за временем, а идут впереди времени, — сказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. — Для выполнения задач в рамках федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий предусмотрено расширение биоинформационного направления, что потребует привлечения новых специалистов-биоинформатиков. В настоящее время выпуск таких специалистов ограничен — всего 150 человек в год, при этом минимальный целевой предел и высокая таких специалистов в частном секторе, что приводит к высокой конкуренции. Считаем необходимым увеличить количество выпускаемых специалистов по данному профилю, Центр геномных исследований будет привлекать молодые кадры, будет являться их центром притяжения, — выступил глава «Вектора» Ринат Максютов.

Планы на будущее — У нас предполагается в рамках программы создать и модернизировать не менее 65 объектов исследовательской инфраструктуры. Помимо лабораторий это будут центры коллективного пользования и биоресурсные коллекции. Результаты, которых мы собираемся достичь в рамках программы уже к 2027 году, это не менее 26 генетических технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Это около 20, а может быть и больше, лекарственных препаратов, три из них — которые будут лечить генетические заболевания, не менее пяти препаратов — это препараты от инфекционных заболеваний, часть из них вы сегодня видели. И безусловно это те технологии, которые будут разрабатываться для сельского хозяйства, — рассказала Татьяна Голикова. — С помощью современных генетических технологий будут созданы новые средства специфической профилактики опасных бактериальных и вирусных инфекций. Для бактериальных будет разработана универсальная платформа получения значимых антигенов. Для вирусов будет применена технология обратной генетики, которая позволит, даже не имея вируса, в короткий срок получить новый вакцинированный вариант вируса и, соответственно, получить эффективную вакцину. Также мы ставим себе задачу по борьбе с резистентностью инфекционных агентов. Направление связано с поиском новых генов, их механизмов устойчивости, разработкой альтернативных антибиотиков. И для решения проблемы технологической независимости Российской Федерации будет создана отечественная реагентная база для генетических исследований и запущено её производство на мировом уровне.