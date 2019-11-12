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Происшествия

В Железнодорожном районе загорелся автобус

Очевидцы сообщают, что перед пожаром взорвалась его задняя часть

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Сейчас автобус тушат пожарные

Сейчас автобус тушат пожарные

Поздно вечером во вторник, 12 ноября, в железнодорожном районе Новосибирска на пересечении Комсомольского проспекта взорвался рейсовый автобус. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— На Ленина взорвался автобус, напротив Ленты, — написал он. 

Вызов на пульт дежурного службы «112» поступил в 22:27. «На перекрёстке Ленина и Комсомольского проспекта взорвался автобус», — говорилось в сообщении.

Как сообщают очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть. 

— Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу Ленина, 55. Внутри пассажиров не было. Возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото с места трагедии или можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость из прошлого
12 ноя 2019 в 23:23
+1 −3

Помню,когда я еще в чопе не работал,то на нгс не было таких печальных новостей.

с богаткова
12 ноя 2019 в 23:22
+1 −2

Главное что на богаткова все спокойно. Улица засыпает, ну а мои подчиненные не спят ночью, потому что смена. Работают.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 23:22
+0 −3

Давно пора запретить переделку ТС на газ.