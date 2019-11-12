В Железнодорожном районе загорелся автобус

Поздно вечером во вторник, 12 ноября, в железнодорожном районе Новосибирска на пересечении Комсомольского проспекта взорвался рейсовый автобус. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— На Ленина взорвался автобус, напротив Ленты, — написал он.

Вызов на пульт дежурного службы «112» поступил в 22:27. «На перекрёстке Ленина и Комсомольского проспекта взорвался автобус», — говорилось в сообщении.

Как сообщают очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть.