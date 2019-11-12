В Железнодорожном районе загорелся автобус

Поздно вечером во вторник, 12 ноября, в железнодорожном районе Новосибирска на пересечении Комсомольского проспекта взорвался рейсовый автобус. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— На Ленина взорвался автобус, напротив Ленты, — написал он.
Вызов на пульт дежурного службы «112» поступил в 22:27. «На перекрёстке Ленина и Комсомольского проспекта взорвался автобус», — говорилось в сообщении.
Как сообщают очевидцы паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в момент возгорания в автобусе не было пассажиров, а водитель успел выпрыгнуть.
— Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу Ленина, 55. Внутри пассажиров не было. Возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате данного пожара нет, — прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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