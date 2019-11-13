Меняем мелочь на красивые монеты с героями мультфильмов и древними городами (смотрите карту банков)

Монеты можно менять бесплатно в течение семи дней Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С 18 по 24 ноября в Новосибирской области — в 105 офисов 17 банков — пройдёт вторая акция «Дни приёма монеты» в 2019 году. В эти дни новосибирцы могут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты и памятные монеты.

— В некоторых офисах участники акции смогут получить в обмен на мелочь памятные монеты из серий «Российская (советская) мультипликация», «Древние города России» и «Российская Федерация». «Дни приёмы монеты» позволяют активнее возвращать металлические деньги в оборот. Только с начала этого года Банк России на территории Новосибирской области выпустил в оборот монет на общую сумму свыше 179 миллионов рублей. На руках у граждан остается каждая третья монета, — сообщили в пресс-службе Сибирского Главного управления Банка России.



НГС составил карту отделений банков, в которых можно бесплатно обменять мелочь на банкноты и памятные монеты в течение недели

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина напомнила, что хранящиеся в копилках и кошельках монеты — это незадействованный для расчётных операций ресурс, а срок службы металлических денег достигает 25 лет — в несколько раз больше, чем у банкнот.

— Начиная с 2017 года, когда Банк России провёл первую подобную акцию в области, благодаря новосибирцам удалось вернуть в оборот около 6,5 миллиона монет разных номиналов, — отметила Лариса Галкина.



Монета «Бременские музыканты» номиналом 25 рублей Фото: Банк России

Для удобства обмена участникам акции лучше предварительно рассортировать мелочь по номиналам, условия обмена нужно уточнять в офисах. В обычные дни за обмен металлических денег банки могут брать комиссию. В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России заметили, что мелочь всегда можно бесплатно положить на банковский вклад или оплатить ей любые товары или услуги, а отказ в приёме монет незаконен.

В апреле 2019 года новосибирцы могли обменять обычные деньги на редкие 25-рублёвые монеты в 100 офисах 18 банков. Один из жителей города столкнулся с тем, что сотрудники банка потребовали с него комиссию, несмотря на акции, — им пришлось извиниться.