На трассе под Новосибирском столкнулись три грузовика и легковой автомобиль — двое пострадали

«По предварительной информации, легковой автомобиль и грузовой автомобиль Volvo ехали со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На встречу им ехало два грузовика. Произошло столкновение из за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. Было возгорание. Сейчас оно ликвидировано», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером в вторник, 12 ноября, в Новосибирской области на 107-м километре трассы Р255 Новосибирск — Болотное произошла массовая авария, в которой столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль.

В полиции также уточнили, что предварительно известно о двух пострадавших — водителе и пассажире грузовика Volvo.

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Сегодня днём скорая помощь въехала в КАМАЗ на трассе около Коченёво — два человека пострадали.

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