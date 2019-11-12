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Происшествия

На трассе под Новосибирском столкнулись три грузовика и легковой автомобиль — двое пострадали

Один из большегруз загорелся

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Грузовик выгорел полностью

Грузовик выгорел полностью

Вечером в вторник, 12 ноября, в Новосибирской области на 107-м километре трассы Р255 Новосибирск — Болотное произошла массовая авария, в которой столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль.

«По предварительной информации, легковой автомобиль и грузовой автомобиль Volvo ехали со стороны Болотного в сторону Новосибирска. На встречу им ехало два грузовика. Произошло столкновение из за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. Было возгорание. Сейчас оно ликвидировано», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также уточнили, что предварительно известно о двух пострадавших — водителе и пассажире грузовика Volvo.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, сделали фото или видео с места или знаете подробности случившегося, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Сегодня днём скорая помощь въехала в КАМАЗ на трассе около Коченёво — два человека пострадали.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (6)

:))
12 ноя 2019 в 21:22
+1 −0

Живу за городом.Ехал на работу(работаю сутки в чопе),видел эту аварию.Жуткое зрелище.Скоро предстоит за мясом в деревню ехать.Так...

с богаткова
12 ноя 2019 в 21:19
+1 −0

сегодня ехал из плотниково на ленина 12 и много видел аварий.

с богаткова
12 ноя 2019 в 21:18
+0 −1

У меня в бугатти тайп атлантик 1936 г.в. всегда ведро воды на такой случай.