«Пошла платить — меня чуть удар не хватил». Новосибирцы вернули 700 тысяч, которые они переплатили СГК

Жители нескольких домов добились возврата более 700 тысяч рублей, взысканных с них в пользу СГК при перерасчёте отопления за 2018 год Фото: Ольга Бурлакова

Жильцы нескольких домов на улицах Народная и Богдана Хмельницкого — так называемой Красной горки — сумели вернуть более 700 тысяч рублей, которые они заплатили СГК. Счет был выставлен при перерасчёте отопления за 2018 год.

«Пошла платить — меня чуть удар не хватил» — Зимой у нас было холодно. Обращались неоднократно в УК «Регион», что у нас холодные батареи. Звонили постоянно диспетчеру. Приходят слесари, что-то делают, стояк мгновенно нагревается, а потом они уходят, и всё возвращается обратно. На следующий день снова звоним, снова принимают заявку… И так слесари всегда заняты работой были. Наверное, больше 20 раз за зиму вызывали их. А когда в апреле пошла платить за март, меня чуть удар не хватил: обнаружила в расчётках 3000 за «перетоп». Подняли всему дому: 3-комнатная — 3000 рублей, 2-комнатная — 2000, 1-комнатная — 1200, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Сафронова, жительница дома по адресу улица Народная, 43.



Применялась неправильная формула Возмущенные странным перерасчётом жильцы обратились не только в свою УК «Регион», но и в компанию СГК. Но сотрудники обеих организаций, утверждают жители, только кивали друг на друга. После этого собственники квартир пошли за помощью к местному депутату в центр общественного контроля ЖКХ Калининского района.

— Чтобы во всём разобраться, нам надо было выехать на место и всё посмотреть своими глазами. Пришли на один из адресов и увидели такую схему: в дом заходит сибэковская труба, которая несёт тепло в батареи, и из неё же берётся горячая вода. Это особенность некоторых домов, которые когда-то строили в быстром и экономном режиме для некоторых крупных заводов: НЗХК, «Север»… И мы обнаружили, что приборы учёта стоят там не отдельно на горячей воде и на отоплении, после разделения трубы, а один счётчик стоит на общей трубе до разделения, а второй — после развилки на трубе, которая была с горячей водой, — рассказал депутат горсовета Павел Чернышёв.

Приборы, по его словам, могут работать правильно и в таком положении, если в расчётах применяется специальная формула. В этом случае правильная формула расчёта никем не применялась. Всё это было описано на 17 листах и отправлено в местную прокуратуру, а оттуда в ГЖИ.



— Подобная система открытого водоразбора — довольно уникальная штука. Таких домов по городу — порядка 500. В Академгородке ещё есть такие. Увеличение в квитках, самое главное, было достаточно серьёзным, но никто почему-то из УК не заявил об этом и не стал разбираться, а решили просто не замечать. Не знаю, был ли в этом умысел или не был. По большому счёту, это была сибэковская ошибка: настройка приборов — их епархия. Но контролировать приборы должна управляющая компания, — пояснил депутат.

Разбирательство длилось полгода. Но в итоге деньги, собранные с жильцов за несуществующий «перетоп», вернули в октябре и ноябре 2019 года.

Как это объясняют энергетики и управляющая компания — Начислениями за теплоснабжение дома по Народной, 43 занимается УК. Никаких пересчётов для потребителей, проживающих по указанному адресу, СГК не производила, мер прокурорского реагирования в отношении СГК по данному вопросу не применялось, — прокомментировал директор новосибирского филиала Сибирской теплосбытовой компании Дмитрий Григорович.



В УК «Регион» заявили, что с их стороны ошибки тоже не было, а вина все-таки лежит на энергетиках.

— С февраля по май 2018 года «СИБЭКО» (сейчас СГК. — Прим. ред.) по непонятным причинам перестало правильно рассчитывать тепло, то есть от показателей первого счётчика вычитать показатели второго — и тогда появились двойные начисления. В сентябре 2018 года расчёт стал осуществляться опять корректно. Я знаю, что энергетики ответят: во всё виновата УК. Но это их инициатива была: нам зачем оно? Мы лицо незаинтересованное. Мы производим начисления в пользу «СИБЭКО». Мы, скорее, заинтересованы в меньших начислениях, так как жители нам ближе, чем какое-то там «СИБЭКО», — возмутился экономист УК «Регион» Евгений Рунг.

Жильцы домов Красной горки, по его словам, в апреле 2019 года увидели годовой перерасчёт по теплоэнергии за весь 2018 год с учётом неправильных расчётов за февраль–май 2018 года. УК «Регион», заверил Евгений Рунг, вела долгую переписку с СГК по некорректному доначислению, чтобы энергетики учли неверный перерасчёт, но те стояли на своём. Судиться с СГК, пояснил Рунг, их компания не стала.

