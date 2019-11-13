Новосибирец продаёт 52-летний «Мерседес» S-класса и уверяет, что машина принадлежала принцу Монако

Житель Новосибирска опубликовал на сервисах drom.ru и auto.ru объявление о продаже раритетного Mercedes-Benz в кузове W108, выпущенного в 1967 году. Это флагманский автомобиль премиальной марки, S-классом такие машины начали официально называть после 1972 года.



Автор объявления утверждает что в Россию машина была ввезена в 2007 году, а до этого находилась в коллекции принца Монако.

— У него коллекция была из 300 машин. Я думаю, что он не ездил на ней, она просто стояла. У таких людей по 300–500 машин, они потом периодически распродают их. Потом он [Mercedes] был ввезен в Россию, растаможен одним коллекционером, я — второй владелец, купил уже у него в Москве. На учете автомобиль стоит в Новосибирске. Он сохранился — такой, какой выпустили с завода, 63 тысячи оригинальный пробег у него, — рассказывает Андрей, владелец раритета.