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Новосибирец продаёт 52-летний «Мерседес» S-класса и уверяет, что машина принадлежала принцу Монако

Владелец просит за ретро-авто 3,7 миллиона рублей, но доказательств о царском прошлом не предъявляет

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Автомобиль в оригинальном состоянии, на ходу

Автомобиль в оригинальном состоянии, на ходу

Житель Новосибирска опубликовал на сервисах drom.ru и auto.ru объявление о продаже раритетного Mercedes-Benz в кузове W108, выпущенного в 1967 году. Это флагманский автомобиль премиальной марки, S-классом такие машины начали официально называть после 1972 года. 

Автор объявления утверждает что в Россию машина была ввезена в 2007 году, а до этого находилась в коллекции принца Монако. 

— У него коллекция была из 300 машин. Я думаю, что он не ездил на ней, она просто стояла. У таких людей по 300–500 машин, они потом периодически распродают их. Потом он [Mercedes] был ввезен в Россию, растаможен одним коллекционером, я — второй владелец, купил уже у него в Москве. На учете автомобиль стоит в Новосибирске. Он сохранился — такой, какой выпустили с завода, 63 тысячи оригинальный пробег у него, — рассказывает Андрей, владелец раритета. 

Двигатель уже инжекторный

Двигатель уже инжекторный

Весь Mercedes сохранился в первозданном виде, кроме магнитолы — установлена новая «стилизованная под ретро». Двигатель седана ещё ни разу не вскрывали, ржавчины нигде нет. 

Салон отделан деревом

Салон отделан деревом

Пробег седана составляет 63 тысячи километров, он оснащен 2,5-литровым инжекторным двигателем мощностью 150 л. с. и механической коробкой передач. Салон машины отделан деревом, сиденья изготовлены из ткани и кожи, есть кондиционер и усилитель руля. За свой раритет владелец просил 2,5 миллиона рублей (старая цена на auto.ru), а сейчас повысил ценник до 3,7 миллиона рублей. 

Ранее мы рассказывали о продавце редкого родстера Mercedes-Benz W121, который просил за свою машину 20 миллионов рублей.

Вы владелец редкого и интересного авто? Расскажите об этом НГС через Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 982 781–74–07.

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КОММЕНТАРИИ (27)

13 ноя 2019 в 17:12

Тойота Mark 2 лучше, кто согласен ставьте плюс

Ржу.
13 ноя 2019 в 17:07

Директор нашего чопа,сказал что продаст свой автомобиль.Бугатти 1936 года.Автомобиль принадлежащей королю нгс быстро купят.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 17:05

Будут доказательства (документы с экспертизой) - куплю.