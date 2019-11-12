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Прохожие сняли на видео, как пассажиры толкают забуксовавший троллейбус на площади Лыщинского

Сильный снегопад превратил дорогу в кашу

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Пассажирам пришлось помогать троллейбусу

Пассажирам пришлось помогать троллейбусу

Сегодня, 12 ноября, на площади Лыщинского забуксовал троллейбус — его пришлось толкать пассажирам. Инцидент на дороге попал на видео прохожего.

— Стали буксовать. Народ подталкивает. Это на «Студенческой». Пришла зима, — прокомментировал происходящее автор видео.

«Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"»

Сегодня Новосибирск на весь день сковали пробки. Ситуацию осложнил не только сильный снегопад, но и приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева. 

О чём Дмитрий Медведев говорил (и шутил) в Кольцово, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. А новосибирцы высказали своё мнение о его приезде и ситуации на дороге.

Мы ждём ваши фото и видео с заснеженных новосибирских улиц — присылайте их к нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (39)

Qwerty
12 ноя 2019 в 18:23

На студенческой? На левом берегу чтоль? Слава богу хоть не в городе на правом(( В левобережной деревеньке все стерпят...

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 18:54

Спасение утопающих(буксующих), дело рук самих утопающих.😁

Павел
12 ноя 2019 в 18:31

Мэрия как всегда игнорит коллапс на дорогах? А по весне будут говорить как хорошо мы с зимой справляемся