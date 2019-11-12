Прохожие сняли на видео, как пассажиры толкают забуксовавший троллейбус на площади Лыщинского

Сегодня, 12 ноября, на площади Лыщинского забуксовал троллейбус — его пришлось толкать пассажирам. Инцидент на дороге попал на видео прохожего.
— Стали буксовать. Народ подталкивает. Это на «Студенческой». Пришла зима, — прокомментировал происходящее автор видео.
«Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"»
Сегодня Новосибирск на весь день сковали пробки. Ситуацию осложнил не только сильный снегопад, но и приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева.
О чём Дмитрий Медведев говорил (и шутил) в Кольцово, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. А новосибирцы высказали своё мнение о его приезде и ситуации на дороге.
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