Почему подростки замыкаются, врут и хамят. Разбираем с психологом 7 самых опасных ситуаций

Что делать, если ребенок-подросток замыкается в себе, постоянно сидит за компьютером или пропадает в телефоне? Эти вопросы мы задали эксперту Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Этой осенью Новосибирск потрясла череда трагедий с детьми. Только за последний месяц четверо подростков свели счёты с жизнью. В начале ноября умерла ученица одной из школ Первомайского района — ей было всего 11 лет. В октябре другая девочка покончила с собой в туалете одной из школ. Через несколько дней из десятиэтажки выпала еще одна школьница. В конце октября нашли погибшим в лесу школьника из Бердска.

Эти трагедии невольно заставляют задуматься каждого родителя, чем обернется очередной конфликт с подростком. И многие не понимают, какую тактику поведения выбрать при общении с сыном или дочерью. Под новостью о смерти 11-летней девочки одна из читательниц написала: «Прочла это и разрыдалась. У самой дочь-подросток. Скрытная стала. Не дает даже заглянуть, какие видео она смотрит на смартфоне и с кем переписывается. Помочь хочу, но не знаю как».

НГС поговорил с детским психологом Мариной Самойловой — как родителям поступать в самых распространённых конфликтных ситуациях.

Марина Самойлова считает, что главная задача родителей — создать правильную атмосферу в семье. Ребёнок должен доверять им, но при этом не забывать об уважении Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Марина Самойлова

Как правильно ссориться с ребенком-подростком

— Родители очень часто удивляются, как мало они знают о своих детях. Самое главное в отношениях с ребёнком — это любовь к нему. И любить его нужно не тогда, когда ему 15 лет и ты внезапно его начинаешь чему-то учить, а с самого начала — выстраивать отношения с ним, пока он даже ещё не разговаривает. Общий совет при возникновении конфликта с подростком — правильно с ним разговаривать. Спокойно. Уважительно. Без оскорблений и тычков. Позиция: ты должен и обязан слушать меня, потому что я тут в документах записана твоей матерью и стою руки в боки, не сработает, — говорит Марина Самойлова. При этом в разговоре психолог все равно советует держать определённую возрастную дистанцию. — Должен быть разрыв в общении — полгода. Если ребёнку 10 лет, то вы должны говорить так, как будто вам 10,5 лет. Полгода — это та небольшая разница, которая позволяет сохранять необходимую лексику и уважение. Забудьте про фразы: «Когда вырастешь — поймёшь», «Когда у тебя будут дети, тогда и поговорим». Эта бравада, этот пафос только оттолкнёт от вас ребёнка, — объясняет психолог.

Также специалист советует обращать особое внимание на странички ребёнка в соцсетях. — Смотрите соцсети ребёнка. Раньше считалось, что если человек написал про то, что ему плохо, и пригрозил покончить с собой — то это просто слова, но сейчас всё изменилось. И нужно очень серьезно относиться к тому, что дети пишут и выкладывают, — добавляет Марина Самойлова. Если ребенок стал непослушным — Часто с маленькими детьми сначала общаются как с инфантильными дурачками. «Ты ещё не можешь, ты ещё не должен». А потом вдруг ему становится 13–14 лет, и начинаются требования, задания и оскорбления. Неудивительно, что он отказывается выполнять задания. Ребёнок начал ходить — он же может собирать сам игрушки. А как у нас родители поступают? Собирают их сами. И всё делают сами, потому что так быстрее, удобнее, соответствует каким-то представлениям об идеальных родителях. В итоге ребёнок не получает необходимых навыков. У нас сейчас в воспитании выпали два важных блока — обучение эмоциям и нормам/правилам поведения. Когда с ребёнком пытаешься работать и говоришь: «А ты почувствуй». Он обычно отвечает: «Я не понимаю». Он молчит и не может объяснить, что почувствовал, что мог почувствовать другой человек. И это, конечно, приводит к тому, что он не может с собой справиться.

При этом без объяснения со стороны родителей норм и правил поведения ребёнок не понимает, когда надо остановиться, как вести себя со взрослыми, со сверстниками. Когда мне родители говорят: «Мы должны договариваться», я всегда переспрашиваю: «Что-что вы должны делать?». Некоторые вещи требуют другого подхода — например, ты просто берёшь маленького ребёнка, ведёшь в театр и объясняешь, как себя вести, показываешь. Его сначала нужно всему научить. Если ребёнок постоянно врёт

— Он это делает, потому что вы его просто приучили. Когда ребёнок, например, приходит домой с порванной штаниной, на него обычно строго смотрят и начинают: «А что? А почему? Почему ты такой грязный? Да я тебе, да я тебя...». И в ход идут оскорбления, которые в 70% случаев сопровождаются рукоприкладством. И ребёнок уже начинает бояться. Ему нравится быть хорошим. Он, например, опоздал в школу. Что он делает? Врёт: «Мама не подготовила или заблудился».

Нужно понимать, что ребёнок вынужден был соврать — это ты спровоцировал как родитель, как учитель, как друг. Ты его не принимаешь как личность. Вы должны дать понять ребёнку, что он может быть с вами честным — вы не унизите его, да, будете недовольны, но любить его не перестанете.



И никогда нельзя ребёнка упрекать тем, что он вам когда-либо рассказал — о проблемах, конфликтах, неудобных ситуациях, в которые он попал. Если ребёнок стал приходить домой поздно

— Первое объяснение такого поведения — манифест. Ребёнок не знает, как показать вам, что он вырос. Он таким поведением говорит: «Я взрослый и сам решаю, что делать и как. Что ты мне указываешь». В этом случае стоит проявить максимум терпения и проанализировать своё поведение — даёте ли вы ребёнку необходимый объем ответственности или всё делаете за него сами. Также такое поведение может быть сигналом. Ребёнок не хочет идти домой — значит, ему там некомфортно. Подойдите как к зеркалу и реально посмотрите на свои воспитательские и родительские методы.

Многие родители нервно реагируют на нарушение «комендантского часа» Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Если ему стыдно за какой-то свой проступок и он не идёт домой, объясните ему, что всё равно его любите, что бы он ни натворил. Всё это решаемо, а вы рядом. Звучит как банальность. Но это та банальность, без которой мы теряем наших детей. И они идут к дяде Васе в подъезд, потому что он молча выслушает этого подростка и скажет: «Да пошёл он твой родитель, мы решим, что делать».

Если подросток стал плохо учиться, прогуливает школу

— В первую очередь, нужно прийти в школу. Для такого поведения может быть много причин. Поговорите с учительницей и обратите особое внимание — как она разговаривает, на её тон, манеру поведения. В основном всё идёт от учителя в школе и зависит от того, как он преподнесёт того или иного ученика. И в большинстве случаев нужно решать вопрос именно с педагогом. Обязательно посмотрите со стороны и на ребёнка — как он одевается, общается, чем он может отличаться от других. Многие считают, что достаточно просто завести ребёнка к психологу, постоять пять минут в коридоре и можно по своим делам пойти. А потом они вернутся за ребёнком, и он будет волшебным. Так не бывает. Нужно выяснить, почему ребёнку стало дискомфортно в школе. Не стоит отбрасывать и влияние сверстников. В любом случае здесь нужна работа с психологом. Если подросток хамит и ведёт себя агрессивно

— Это опять же история про то, что у нас нет эмоционального воспитания. Например, ребёнок проснулся почему-то в плохом настроении. Что я как мама должна сделать? Сначала узнаём, не болит ли у него что-то, может, замёрз он. А потом говорим: «Так, зайка моя, ты сейчас лежишь, и мы сейчас с тобой расслабляемся, улыбаемся. На две минутки. И встаём». И вытаскиваете его из этого негатива, а не орёте и не дёргаете его: «Вставай! Что ты куксишься».

