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О чём говорят новосибирцы в 9-балльных пробках из-за Медведева и снегопада (20 отчаянных фраз)

Рассказываем, чем занимаются водители в ожидании свободной дороги

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Целый день в Новосибирске затруднено движение

Целый день в Новосибирске затруднено движение

В этот вторник, 12 ноября, Новосибирск с самого утра сковали пробки. Ситуацию осложняет не только сильный снегопад, но и приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он прилетел на совещание в наукограде Кольцово и для встречи с губернатором Новосибирской области. 

О чём Дмитрий Медведев говорит (и шутит) в Кольцово, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции

В это время ситуация на дорогах стала совсем удручающей. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает её на 8 баллов, 2Gis — на 9 баллов. НГС подсмотрел, о чём новосибирские водители говорят и шутят в длинных пробках. 

Мы ждём ваши фото и видео с заснеженных новосибирских улиц — присылайте их к нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (61)

Морской волк
12 ноя 2019 в 16:37

Ну прям обвинить готовы Медведева во всем. Он поди уехал уже, никто и не знает. А про снег - это к мэрии вопросы, почему техника не работает на улицах

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 16:36

Заранее думалку включить и оставить машину на перехватывающей парковке или поехать на метро/такси - это не по новосибирски. Ведь о чем тогда писать?! "Доехал домой нормально, хороший город, всё ок" - это ж не хайпово.
Жду, когда мосты обрушатся из-за стоящих в пробке и навалившегося на них снега.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 16:35

Были ямы по Локоть, теперь сугробы по Локоть.