О чём говорят новосибирцы в 9-балльных пробках из-за Медведева и снегопада (20 отчаянных фраз)

В этот вторник, 12 ноября, Новосибирск с самого утра сковали пробки. Ситуацию осложняет не только сильный снегопад, но и приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он прилетел на совещание в наукограде Кольцово и для встречи с губернатором Новосибирской области.



О чём Дмитрий Медведев говорит (и шутит) в Кольцово, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции.

В это время ситуация на дорогах стала совсем удручающей. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает её на 8 баллов, 2Gis — на 9 баллов. НГС подсмотрел, о чём новосибирские водители говорят и шутят в длинных пробках.