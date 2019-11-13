Новосибирский бизнесмен отсудил почти 2,5 млн у сына героя Советского Союза и мужа бывшей телезвезды

Инвестиционный клуб «Атлант» находится в здании Новосибирского делового центра, но по указанному адресу, как рассказали корреспондентам НГС на вахте БЦ, работники этой фирмы бывают очень редко

— Вынесено решение суда взыскать с «Атланта» и 2 миллиона рублей (первая сумма, которую Воробьев вложил в «Атлант». — Прим.ред .), и проценты, и неустойку. Там получается в пределах 2,5 миллиона. Второе заседание — по трём миллионам — будет 25 ноября, — рассказал корреспонденту НГС юрист Сергей Беседин, представляющий в суде интересы Дмитрия Воробьёва.

Дмитрий Воробьёв, как ранее рассказывал НГС , передал инвестиционному клубу ООО «Атлант» под проценты в общей сложности 5 миллионов рублей, но спустя оговорённое время не дождался ни процентов, ни обратно своих денег.

Арбитражный суд вынес решение взыскать два с лишним миллиона рублей с компании «Атлант» в пользу владельца сети стоматологических клиник «Блеск» Дмитрия Воробьёва.

По словам юриста, к нему обратился ещё один потерпевший от инвестиционного клуба «Атлант», что говорит уже об определённой тенденции невозвращения денег.



— Там объём требований будет порядка 21 миллиона рублей. Встреча с новым пострадавшим у меня планируется на следующей неделе. Насколько мне известно, дело о долге этому пострадавшему находится в суде первой инстанции, но деталей у меня пока нет, — пояснил Сергей Беседин.



Судебный защитник компании «Атлант», которой владеют муж бывшей телезвезды Екатерины Степаненко Игорь Болдырев и Игорь Беневаленский, являющийся сыном героя Советского Союза, от комментариев отказалась.



— Моим клиентом было принято решение не комментировать, считается, что это обычное рядовое дело, ничем не интересное и не примечательное. Полномочий на комментарии мне не давали, — уточнила защитница «Атланта» юрист Евгения Гришина.