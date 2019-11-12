Скорая помощь въехала в КАМАЗ на трассе: два человека пострадали

Утром, 12 ноября, на трассе рядом с Коченёво в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вёз жительницу Венгеровского района в Новосибирск.

— Сегодня, около 10:00, на 1413-м километре автодороги «Иртыш» произошло столкновение автомобиля скорой помощи со спецавтомобилем дорожной службы. По предварительной информации, скорая помощь двигалась со стороны Венгеровского района в Новосибирск. В пути следования по неустановленной пока причине водитель совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.