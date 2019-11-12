12 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 9/10
usd 63.91
eur 70.48

Темы

СЕЙЧАС -9°С
Пробки 9/10
usd 63.91
eur 70.48

Все новости

Все новости
Происшествия

Скорая помощь въехала в КАМАЗ на трассе: два человека пострадали

КАМАЗ принадлежит дорожным службам — перед аварией он стоял

Поделиться

446
4 Обсудить
В аварии пострадали пациентка скорой помощи и фельдшер

В аварии пострадали пациентка скорой помощи и фельдшер

Утром, 12 ноября, на трассе рядом с Коченёво в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вёз жительницу Венгеровского района в Новосибирск.

— Сегодня, около 10:00, на 1413-м километре автодороги «Иртыш» произошло столкновение автомобиля скорой помощи со спецавтомобилем дорожной службы. По предварительной информации, скорая помощь двигалась со стороны Венгеровского района в Новосибирск. В пути следования по неустановленной пока причине водитель совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ДТП пострадали пациентка скорой и фельдшер. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельств аварии.

В пресс-службе МВД уточнили, что пострадавшую отправили сначала в коченевскую больницу, а затем на другой скорой помощи в больницу Новосибирска.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, сообщите нам на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Сегодня утром, 12 ноября, в Новосибирске также случилось ДТП со спецтранспортом — «Мерседес» вылетел наперерез пожарной машине.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП со скорой

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Ваше величество, Господин из ЧОП
12 ноя 2019 в 14:46

Надо запретить камазам передвигаться в городе, они часто попадают в дтп и портят асфальт.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 14:45

Удобно, что так быстро можно получить медпомощь.

Гость
12 ноя 2019 в 14:50

Инфа не полная.КАМАЗ стоял на аварийке? А то в такую метель можно и КАМАЗ не заметить.