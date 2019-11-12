«Мерседес» вылетел наперерез пожарным: машина не попала на вызов

У спасателей были включены сирена и маячки. Фото из архива

Сегодня, 12 ноября, около 11:00 на улице Дуси Ковальчук произошло ДТП с пожарной машиной — ей наперерез выехал внедорожник Mercedes-Benz GL 350. У спасателей были включены сирена и маячки.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения.