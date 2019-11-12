«Мерседес» вылетел наперерез пожарным: машина не попала на вызов

Сегодня, 12 ноября, около 11:00 на улице Дуси Ковальчук произошло ДТП с пожарной машиной — ей наперерез выехал внедорожник Mercedes-Benz GL 350. У спасателей были включены сирена и маячки.
Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения.
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Автор: «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"»
— Выехали в 11:14 в Заельцовский район на лыжную базу «Локомотив» — сработала пожарная сигнализация, пожарный мониторинг. При движении к месту вызова двигались с проблесковыми маяками и на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Переездной попали в ДТП. В автомобиле Mercedes GL 350 повреждены левое крыло, дверь, фонарь. Пострадавших нет. Розлива топлива нет. Движение не перекрыто. У пожарного автомобиля ничего не повреждено, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков
В МЧС добавили, что на вызов сразу же отправили другую пожарную машину.
— На любой вызов, за исключением горения мусора, автоматически выезжает не менее двух автоцистерн. Вызов уже отработан. В ДТП будет разбираться ГИБДД, — добавил Павел Винаков.
В начале октября пожарным пришлось сломать замок шлагбаума, чтобы проехать на вызов. Пока водитель пожарной машины разбирался с замком, спасатели пешком бежали на вызов.