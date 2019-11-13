«Пытаемся в кабинете согреться»: компания отремонтировала теплотрассу и оставила соседей без отопления

ООО «Сибгидравлика» занимает трёхэтажное здание площадью около 2500 метров на Трикотажной, 52/2 Фото: Александр Ощепков / НГС

Два десятка сотрудников производственной компании «Сибгидравлика» в Дзержинском районе вынуждены работать при низких температурах, так как в помещении нет тепла, — руководство предприятия считает, что вина на компании, находящейся по соседству, и на СГК.

Проблема «Сибгидравлики» — Нет никаких задолженностей с нашей стороны, все условия мы выполняем как потребители. Но не можем получить в этом отопительном сезоне тепло на производственном предприятии, — рассказала заместитель директора компании «Сибгидравлика» Елена Баринова.



По её словам, раньше у здания на Трикотажной, 52/2 был один собственник, потом его распродали. В итоге теперь трубы «Сибгидравлики» проходят через соседнюю компанию «Флагман», которая не пропускает им отопление.

— У нас уже ситуация критическая. Просто невозможно работать в помещении. Уже ниже +5 градусов. Ещё пытаемся где-то в кабинете согреться с электрическими обогревателями. Но у нас производственное помещение — это потолки три с лишним метра, обогреть это нереально, — рассказала заместитель директора. — Кроме того, у нас там система водоснабжения проходит вместе с отоплением. И эта система подогревалась от труб отопления, а сейчас грозит и тем, что водоснабжение будет разморожено.

По словам Бариновой, компания СГК поменяла схему теплоснабжения, о чём они «узнали задним числом». Этот момент «Сибгидравлика» сейчас пытается оспорить в суде. Кроме того, руководство компании обратилось в прокуратуру.

Позиция «Флагмана» Помощник директора компании «Флагман» Владимир Морозов объяснил, что по документам труба, по которой шло тепло для «Сибгидравлики», действительно проходит по их помещению. Ту часть, которая принадлежит им, они отремонтировали. А оставшаяся — в аварийном состоянии, и по документам у неё нет хозяина, тепло по ней не поступает.

