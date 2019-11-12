«Дети ждут в раздевалке, пока другие едят биомороженое». Родители жалуются на новые поборы в детсаду

Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов Фото: yandex.ru_maps, detskysad144.ucoz.ru

Родители детей из садика № 144 «Сказкоград» жалуются, что им приходится сдавать по 390 рублей на биомороженое — малышей, чьи мамы и папы отказываются платить, во время перекуса временно выпроваживают в раздевалку. Заведующая объясняет, что в детсаду проводится оздоровительная акция, а подобное разделение детей никакой психологической травмы никому не наносит. Корреспондент НГС Александра Бруня выслушала все стороны конфликта.

«Родителей просто поставили перед фактом» Воспитатель, по словам читательницы НГС, объявила об акции по «оздоровлению детей», на которую каждая семья должна сдать по 390 рублей. На эти деньги ребёнка в течение 10 дней кормят биомороженым.

— Во-первых, это дорого — по 39 рублей за маленькое мороженое. Во-вторых, состав мне кажется сомнительным. Родителей просто поставили перед фактом. Тех детей, родители которых не имеют возможности оплатить это дорогостоящее лакомство, или тех малышей, у которых есть противопоказания по здоровью (а противопоказаний не так уже и мало, например, частые ОРВИ или аллергия на компоненты), выводят из группы, — рассказала корреспонденту НГС мама одного из детей. Женщина говорит, что ей пришлось сдать деньги только для того, чтобы её ребёнок не стал изгоем среди других детсадовцев, но в каждой группе есть 3–4 малыша, которые не едят мороженое. — Несмотря на возраст, дети понимают, что они сидят в раздевалке и ждут, пока другие мальчики и девочки покушают мороженое. Но они не понимают, почему им его не дают. Когда они возвращаются в группу, то другие дети рассказывают им, что они ели мороженое, кто-то даже, может, и хвастается — это же маленькие дети. Меня возмущает, что кто-то зарабатывает деньги на психике наших детей. Многие мамы (а я провела небольшой опрос) покупают мороженое не потому, что оно полезное и как-то влияет на здоровье, а чтобы ребенок не был изгоем на этом мероприятии, — объяснила женщина.

Рожок, который выдают детям, небольшой — всего 45 граммов Фото: Стас Соколов / НГС

«Это оздоровительная процедура»

Заведующая детским садом № 144 «Сказкоград» Анна Полнова отрицает, что детей, которых не кормят мороженым, выводят в раздевалку. — Это оздоровление детей по желанию родителей. Биомороженое согласовано с Ахметгареевым (Рамиль Ахметгареев — начальник департамента образования мэрии Новосибирска. — Прим.ред.). У нас есть куча документов, сертификаты. Желание родителей оздоровить своих детей — пожалуйста, с помощью биомороженого. Не высаживаются [дети], а занимаются с другой группой детей. С одной группой — кормят воспитатели или младшие воспитатели, с другой — занимается воспитатель. У нас любая образовательная деятельность делится на подгруппы. Здесь ничего страшного нет, — объяснила корреспонденту НГС заведующая детским садом № 144 «Сказкоград» Анна Полнова. Руководитель детсада не считает, что подобные действия могут нанести детям психологический вред. — Это не психологическая травма. У нас есть дети, которые едят на 136 рублей, а есть дети, которые едят на 120. У них тоже психологическая травма? Это идёт разговор о сознательности родителей. Вот 390 рублей, чтобы оздоровить своего ребёнка за две недели, — это не такая большая сумма. Это принцип просто, — добавила заведующая.



Анна Полнова также объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать их продукцию от многих уважаемых специалистов. Среди них, по её словам, есть письма от главного педиатра Новосибирской области, главного специалиста по профилактической медицины в Новосибирской области и Роспотребнадзора. — Это оздоровительная процедура. Это не лакомство никакое. Это дополнительное питание, оздоровление. Если некоторые родители считают, что оздоровлять своих детей не надо — это проблема родителей. Значит, они должны донести до ребёнка, почему он не ест это мороженое. Я не собираюсь объяснять каждому ребёнку, почему мама, папа не купили ему мороженое и сэкономили на его здоровье, — объяснила Анна Полнова. «Практически всегда биомороженое вводится по инициативе родителей» Производитель мороженого посчитал ситуацию с выгнанными детьми недопустимой и пообещал разобраться.

— У нас есть правила, есть строгая разработанная инструкция по работе в таких случаях. Нам нужно разобраться с этой ситуацией. Мы работаем 20 лет как раз вот по программе профилактики дисбактериоза. Сейчас работаем в очень многих регионах, и где-то нас включают в бюджет, нашу продукцию, месяц кормления детей, восстановления, включают в бюджет. Но где-то до бюджета не добираются. Сейчас же есть разные формы детских садов. Практически всегда биомороженое вводится по инициативе родителей, по крайней мере последние три года, когда проект стал известен, — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор компании «Фермент» Римма Гордова, которой принадлежит торговая марка «Десант здоровья».