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Недвижимость

До конца года снесут ещё 20 домов для нового моста через Обь

Всего под снос пойдут больше 700 зданий

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Больше всего домов снесут в частном секторе на улицах Большая и Туннельная

Больше всего домов снесут в частном секторе на улицах Большая и Туннельная

В Новосибирске решили снести ещё 21 дом на улицах Большая и Туннельная в Ленинском районе — это нужно для подготовки стройплощадки четвёртого моста через Обь. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на официальный запрос.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, для стройплощадки необходимо освободить 83 участка: 79 выкупили и 58 из них освободили, ещё 21 планируют снести до конца этого года. 

Сейчас на Большой и Туннельной разбирают выкупленные дома, а последние жильцы, которым дали на сборы всего два месяца вместо полугода, собирают свои вещи и активно ищут новое жильё. НГС выпустил репортаж с обеих улиц, жильцы которых жалуются на мародёров и маленькие выплаты. 

— Некоторые правообладатели уклонялись от проведения оценки изымаемого имущества и допуска оценщика к осмотру изымаемого имущества в целях подготовки отчёта об оценке. У ряда правообладателей отсутствовали правоустанавливающие документы, для оформления которых требовалось время. В связи с этим у указанных правообладателей изымаемого имущества оценка рыночной стоимости имущества была проведена позднее, чем у остальных. Средняя цена за земельные участки составляет среднерыночную стоимость. Средний размер возмещения за сотку земли составляет 230 тысяч рублей, — пояснили в министерстве.

Подготовить стройплощадку власти должны осенью 2020 года — работы здесь начали в конце прошлого сентября. Всего под снос попали больше 700 зданий, включая жилые дома, разные постройки и АЗС. Сам четвёртый мост соединит площадь Труда на левом берегу с площадью инженера Будагова на правом. Строители нового моста также решили отремонтировать трамвайный мост через Ипподромскую.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Ваше величество, Господин из ЧОП
12 ноя 2019 в 14:37

Правильно, что будут сносить. Старые и страшные дома портят вид города. Я был во всех странах мира, поэтому знаю о чем говорю.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 14:37

На любой стройплощадке и даже при сносе нужна охрана - ЧОП.

12 ноя 2019 в 14:40

Мутный проект с этим мостом, неужели власти думают что мы будем платить за проезд по нему?