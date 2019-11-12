До конца года снесут ещё 20 домов для нового моста через Обь

В Новосибирске решили снести ещё 21 дом на улицах Большая и Туннельная в Ленинском районе — это нужно для подготовки стройплощадки четвёртого моста через Обь. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на официальный запрос.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, для стройплощадки необходимо освободить 83 участка: 79 выкупили и 58 из них освободили, ещё 21 планируют снести до конца этого года.
Сейчас на Большой и Туннельной разбирают выкупленные дома, а последние жильцы, которым дали на сборы всего два месяца вместо полугода, собирают свои вещи и активно ищут новое жильё. НГС выпустил репортаж с обеих улиц, жильцы которых жалуются на мародёров и маленькие выплаты.
— Некоторые правообладатели уклонялись от проведения оценки изымаемого имущества и допуска оценщика к осмотру изымаемого имущества в целях подготовки отчёта об оценке. У ряда правообладателей отсутствовали правоустанавливающие документы, для оформления которых требовалось время. В связи с этим у указанных правообладателей изымаемого имущества оценка рыночной стоимости имущества была проведена позднее, чем у остальных. Средняя цена за земельные участки составляет среднерыночную стоимость. Средний размер возмещения за сотку земли составляет 230 тысяч рублей, — пояснили в министерстве.
Подготовить стройплощадку власти должны осенью 2020 года — работы здесь начали в конце прошлого сентября. Всего под снос попали больше 700 зданий, включая жилые дома, разные постройки и АЗС. Сам четвёртый мост соединит площадь Труда на левом берегу с площадью инженера Будагова на правом. Строители нового моста также решили отремонтировать трамвайный мост через Ипподромскую.