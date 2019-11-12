До конца года снесут ещё 20 домов для нового моста через Обь

Больше всего домов снесут в частном секторе на улицах Большая и Туннельная

В Новосибирске решили снести ещё 21 дом на улицах Большая и Туннельная в Ленинском районе — это нужно для подготовки стройплощадки четвёртого моста через Обь. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на официальный запрос.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, для стройплощадки необходимо освободить 83 участка: 79 выкупили и 58 из них освободили, ещё 21 планируют снести до конца этого года.

Сейчас на Большой и Туннельной разбирают выкупленные дома, а последние жильцы, которым дали на сборы всего два месяца вместо полугода, собирают свои вещи и активно ищут новое жильё. НГС выпустил репортаж с обеих улиц, жильцы которых жалуются на мародёров и маленькие выплаты.