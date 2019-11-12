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Дети избили девятилетнего мальчика во время игры в футбол: в ситуации разбирается полиция

Пострадавший ребёнок попал в больницу

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Сейчас полиция проверяет обстоятельства избиения школьника

Сейчас полиция проверяет обстоятельства избиения школьника

Новосибирские полицейские начали разбираться в обстоятельствах избиения 9-летнего мальчика на хоккейной коробке. 

В понедельник, 11 ноября, в полицию обратилась жительница Дзержинского района, которая сообщила, что днём 9 ноября группа детей «нанесла телесные повреждения» её 9-летнему сыну, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции установили, что дети находились в хоккейной коробке, расположенной по адресу улица проспект Дзержинского 10/1, где играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, в результате которой одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медицинском учреждении, где проходит обследование, — описали ситуацию в областной полиции.

В МВД уточнили, что сейчас полицейские проводят проверку по этому факту — все участники конфликта им уже известны: кроме избитого было четыре ребёнка. Сейчас устанавливается, кто именно бил пострадавшего.

Связаться с матерью избитого мальчика корреспонденту НГС пока не удалось.

У вас есть дополнительная информация по этой истории? Свяжитесь с НГС по Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-982-781-74-07.

Ранее в Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении сверстников на камеру. Мировой судья приговорил подсудимых к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов.

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КОММЕНТАРИИ (36)

Гость
12 ноя 2019 в 13:17
+5 −8

Сейчас такое поколение растет,что даже сдачи дать не могут обидчику.

Qwerty
12 ноя 2019 в 13:17
+0 −11

Может на воротах плохо стоял... Тогда по делу...

ИИ на базе ОАО ЧОП на Богаткова
12 ноя 2019 в 13:29
+3 −5

Выяснение таким образом отношений между мальчиками - это нормально. Все-таки мама его должна понимать это.