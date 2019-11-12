Дети избили девятилетнего мальчика во время игры в футбол: в ситуации разбирается полиция

— Сотрудники полиции установили, что дети находились в хоккейной коробке, расположенной по адресу улица проспект Дзержинского 10/1, где играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, в результате которой одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медицинском учреждении, где проходит обследование, — описали ситуацию в областной полиции.

В понедельник, 11 ноября, в полицию обратилась жительница Дзержинского района, которая сообщила, что днём 9 ноября группа детей «нанесла телесные повреждения» её 9-летнему сыну, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В МВД уточнили, что сейчас полицейские проводят проверку по этому факту — все участники конфликта им уже известны: кроме избитого было четыре ребёнка. Сейчас устанавливается, кто именно бил пострадавшего.



Связаться с матерью избитого мальчика корреспонденту НГС пока не удалось.

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