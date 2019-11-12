Выращивают напоказ: новосибирцы поставили в дорогом супермаркете теплицу с рукколой и фризе

Благодаря модулю покупатели смогут в торговом зале смотреть, как растёт зелень на продажу Фото: iFarm Project

Новосибирская компания iFarm Project поставила в московский супермаркет «модуль выращивания» зелени — его разместили в торговом зале. «Модуль выращивания» представляет собой небольшую вертикальную теплицу, адаптированную к требованиям торгового зала. Это стеллаж, на котором на нескольких ярусах расположены поддоны со свежей зеленью, пряными травами. Энергию для жизни растения получают от специальных светодиодов и питательных растворов. Идея компании состоит в том, чтобы не возить уже выросшие растения от теплицы до точки продаж, а доращивать (в перспективе выращивать с самого начала) на месте, чтобы зелень была более свежей.



Как рассказал генеральный директор сети распределенных ферм GrowMe (подразделение iFarm) Дмитрий Тарасов, первый «модуль выращивания» (в компании их называют iFarm Cropper) появился в «Азбуке вкуса», расположенной на территории торгового комплекса Novaya Riga Outlet Village. Сама сеть позиционируется как магазин высокого ценового сегмента с упором на свежие продукты, деликатесы. Сейчас в магазине «с грядки можно купить шесть видов растений: мангольд, пак-чой, романо, руккола, фризе и кейл.

Вертикальные фермы IFarm в новосибирском Технопарке Фото: Стас Соколов

«Модуль выращивания» стоит от 400 до 600 тысяч рублей. В компании рассчитывают на то, что их будут покупать и торговые сети, и ресторанные компании, а iFarm выступит поставщиком технологий и оборудования. Уже в этом году первый такой модуль может появиться и в Новосибирске. — Мы ведем переговоры с новосибирскими ресторанами. Кроме своей основной функции iFarm Cropper ещё и хорошее дополнение к интерьеру. Очень надеемся, что первый такой шкаф появится в одной из новосибирских сетей до конца 2019 года, — сообщил Тарасов.



В общепите отношение к подобным нововведениям противоречивое. Так бренд-шеф ресторанов «Горячий цех» и Twenty Two Дмитрий Гарифулин отмечает, что многое будет зависеть от цены продукта.

— Мы живем в регионе, где больше потребляются мясные блюда, нет возможности сильно утяжелять стоимость блюд за счёт зелени. В целом, конечно, разнообразие и возможность выбора самим шефом очень важна, говорит он. В новосибирском ритейле сейчас вся свежая зелень продаётся либо уже в срезанном и упакованном виде, либо в горшочках, в которых она выращивается в больших тепличных комплексах. Заявленный срок хранения такого горшочка в магазине — 10 суток, однако в реальности многое может зависеть от условий перевозки и содержания. Основные поставщики зелени в горшочках на новосибирский рынок — это тепличные комплексы группы компаний «Горкунов» («Новосибирский» и «Толмачёвский»), а также «Сады Гиганта» и тепличный комбинат Емельяновский (бренд «Ем Родное»). Продукция iFarm представлена пока только в отдельных магазинах премиального сегмента (например, сеть «Добрянка»).

