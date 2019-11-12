12 ноября вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 63.91
eur 70.48

Темы

СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 63.91
eur 70.48

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

В центре Новосибирска на тротуаре провалился асфальт — глубокую яму заносит снегом

Опасная яма появилась недалеко от Центрального рынка

Поделиться

1 400
23 Обсудить
Яму начало заносить снегом

Яму начало заносить снегом

Сегодня, 12 ноября, жители Новосибирска обнаружили огромную яму на тротуаре на углу улицы Крылова и Мичурина — опасный провал не был огорожен.

— Это, наверное, тротуар с одной из самых высоких в городе проходимостей. И там практически на углу с улицей Мичурина эта яма. Никак не огорожена. Я даже её с самого начала не заметил, чуть в неё не попал, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Дмитрий Холявченко.

Провал асфальта уже начало заносить снегом. 

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, из-за чего образовалась яма.

В начале ноября в Кировском районе женщина упала в яму с горячей водой и получила ожог более 40% тела. На следующий день после инцидента в мэрии Новосибирска рассказали, что эти теплосети принадлежали частным лицам

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ямапровал асфальта

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

Татарин
12 ноя 2019 в 11:49
+1 −0

Как это безответственно. Слов нет. Сейчас снегом всё припорошит и точно шлёпнется кто-то. Позор мэрии!

12 ноя 2019 в 11:45
+1 −0

Обычно такое происходит, когда водичка грунт снизу подмывает.

Норман Озборн
12 ноя 2019 в 11:38
+1 −0

Ай-ай-ай, как бы Медведев туда не упал.