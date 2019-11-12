В центре Новосибирска на тротуаре провалился асфальт — глубокую яму заносит снегом

Сегодня, 12 ноября, жители Новосибирска обнаружили огромную яму на тротуаре на углу улицы Крылова и Мичурина — опасный провал не был огорожен.

— Это, наверное, тротуар с одной из самых высоких в городе проходимостей. И там практически на углу с улицей Мичурина эта яма. Никак не огорожена. Я даже её с самого начала не заметил, чуть в неё не попал, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Дмитрий Холявченко.

Провал асфальта уже начало заносить снегом.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, из-за чего образовалась яма.