Пушистый рыжий кот застрял возле батареи в ветклинике — на помощь ему пришли спасатели

— Сегодня ночью в 00:19 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок из ветеринарной клиники, расположенной на улице Фрунзе. Рыжий пушистый кот убежал от хозяина и врача, пробежал по батарее отопления и упал между батареей и кухонным столом, после чего застрял вниз головой, — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

В ночь на вторник, 12 ноября, новосибирские спасатели пришли на помощь коту, который застрял вниз головой между кухонным гарнитуром и батареей в ветеринарной клинике.

В службе уточнили, что спасатели прибыли на вызов через несколько минут. После осмотра места происшествия оказалось, что для спасения животного нужно просто отодвинуть стол. Когда спасатели это сделали, кот сразу же выскочил и убежал в другой кабинет, даже не дав себя сфотографировать.

– Хозяин животного, мужчина 1988 года рождения, поблагодарил спасателей и заверил, что всё в порядке и дальше они справятся сами, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

На прошлой неделе спасатели пришли на помощь ещё одному коту — он застрял в домашней раковине, случайно зацепившись лапой за жестяную сетку на сливе.

