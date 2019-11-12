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В аэропорту Толмачёво приземлился самолёт с Дмитрием Медведевым на борту

НГС следит за поездкой премьер-министра в режиме онлайн

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Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирскую область, чтобы провести совещание в наукограде Кольцово

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирскую область, чтобы провести совещание в наукограде Кольцово

В ночь на вторник, 12 ноября, в Новосибирск прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев — он проведёт совещание в наукограде Кольцово, встретится с губернатором, а потом на поезде отправится в Барнаул. 

В пятом часу утра читатель НГС прислал в редакцию фотографию из аэропорта Толмачёво, на которой видно, как несколько человек спускаются по трапу из самолёта с бортовым номером RA-96012. Согласно данным из открытых источников, это президентский Ил-96 из специального лётного отряда «Россия».

НГС следит за поездкой премьер-министра в режиме онлайн.

У вас есть интересная информация, связанная с приездом Дмитрия Медведева в Новосибирск? Сообщите дежурному журналисту НГС по номеру по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram).

Вдоль начала проспекта Академика Сандахчиева выставили военных, передаёт тот же читатель.

Читатель НГС сообщает о скоплении патрульных машин на въезде в Кольцово во стороны Барышево.

Кстати, в последний раз Дмитрий Медведев приезжал в Новосибирск в 2016 году — тогда он побывал на Международном форуме «Технопром».

Из Новосибирской области премьер-министр сегодня же на поезде отправится в Барнаул. В пути ему предстоит провести ещё одно совещание, на этот раз посвящённое работе ОАО «РЖД».

После Дмитрий Медведев планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Рабочая встреча пройдёт в наукограде Кольцово, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме Дмитрия Медведева в совещании примут участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.

Дмитрий Медведев проведёт в Новосибирской области совещание, посвящённое «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации», сообщается в анонсе поездки на сайте Правительства России.

«Участники совещания обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований», — говорится в анонсе.

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КОММЕНТАРИИ (131)

дурень
12 ноя 2019 в 07:44
+45 −1

нечего тут уже брать, пусть сразу дальше едет

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 07:42
+42 −2

Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения.

12 ноя 2019 в 07:41
+38 −2

Он нам не Димон