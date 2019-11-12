В аэропорту Толмачёво приземлился самолёт с Дмитрием Медведевым на борту

В ночь на вторник, 12 ноября, в Новосибирск прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев — он проведёт совещание в наукограде Кольцово, встретится с губернатором, а потом на поезде отправится в Барнаул.



В пятом часу утра читатель НГС прислал в редакцию фотографию из аэропорта Толмачёво, на которой видно, как несколько человек спускаются по трапу из самолёта с бортовым номером RA-96012. Согласно данным из открытых источников, это президентский Ил-96 из специального лётного отряда «Россия».