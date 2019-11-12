В аэропорту Толмачёво приземлился самолёт с Дмитрием Медведевым на борту

Вдоль начала проспекта Академика Сандахчиева выставили военных, передаёт тот же читатель.
Читатель НГС сообщает о скоплении патрульных машин на въезде в Кольцово во стороны Барышево.
Кстати, в последний раз Дмитрий Медведев приезжал в Новосибирск в 2016 году — тогда он побывал на Международном форуме «Технопром».
Из Новосибирской области премьер-министр сегодня же на поезде отправится в Барнаул. В пути ему предстоит провести ещё одно совещание, на этот раз посвящённое работе ОАО «РЖД».
После Дмитрий Медведев планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Рабочая встреча пройдёт в наукограде Кольцово, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме Дмитрия Медведева в совещании примут участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.
Дмитрий Медведев проведёт в Новосибирской области совещание, посвящённое «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации», сообщается в анонсе поездки на сайте Правительства России.
«Участники совещания обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований», — говорится в анонсе.