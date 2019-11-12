Центр по проблемам домашних животных, который обвиняли в издевательствах, возглавила зоозащитница

В Центре по защите домашних животных назначили нового директора. Об этом зоозащитники написали в аккаунте приюта для животных «Дари добро». Теперь возглавлять центр будет активистка и зоозащитница Светлана Слесарева, которая с августа занимала должность замдиректора.
Ранее сотрудников организации обвиняли в жестоком обращении с животными: собакам ставили бирки без анестезии. Также животным не проводили стерилизацию перед тем, как выпустить их на улицу.
Зоозащитникии уверены, что теперь в Центре животным действительно будут только помогать.
В конце апреля 2019 года в Первомайском сквере Новосибирска состоялся массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова. Зоозащитники потребовали наказать руководство службы за убийства собак и коррупцию.
Корреспонденты НГС побывали в центре и узнали, где и как заканчивают свои дни собаки, оказавшиеся на ледяных улицах Новосибирска.
Осенью депутаты попросили мэра Анатолия Локтя уволить директора центра Андрея Каркавина (почему — читайте тут). Через некоторое время мэр принял согласился с их инициативой.