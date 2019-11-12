Центр по проблемам домашних животных, который обвиняли в издевательствах, возглавила зоозащитница

Борьба зоозащитников с Центром по проблемам домашних животных длится не один год. Фото: Александр Ощепков / НГС

В Центре по защите домашних животных назначили нового директора. Об этом зоозащитники написали в аккаунте приюта для животных «Дари добро». Теперь возглавлять центр будет активистка и зоозащитница Светлана Слесарева, которая с августа занимала должность замдиректора.

Ранее сотрудников организации обвиняли в жестоком обращении с животными: собакам ставили бирки без анестезии. Также животным не проводили стерилизацию перед тем, как выпустить их на улицу.

Зоозащитникии уверены, что теперь в Центре животным действительно будут только помогать.