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Центр по проблемам домашних животных, который обвиняли в издевательствах, возглавила зоозащитница

Теперь возглавлять Центр будет Светлана Слесарева

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Борьба зоозащитников с Центром по проблемам домашних животных длится не один год.

Борьба зоозащитников с Центром по проблемам домашних животных длится не один год.

В Центре по защите домашних животных назначили нового директора. Об этом зоозащитники написали в аккаунте приюта для животных «Дари добро». Теперь возглавлять центр будет активистка и зоозащитница Светлана Слесарева, которая с августа занимала должность замдиректора.

Ранее сотрудников организации обвиняли в жестоком обращении с животными: собакам ставили бирки без анестезии. Также животным не проводили стерилизацию перед тем, как выпустить их на улицу. 

Зоозащитникии уверены, что теперь в Центре животным действительно будут только помогать.

В конце апреля 2019 года в Первомайском сквере Новосибирска состоялся массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова. Зоозащитники потребовали наказать руководство службы за убийства собак и коррупцию.

Корреспонденты НГС побывали в центре и узнали, где и как заканчивают свои дни собаки, оказавшиеся на ледяных улицах Новосибирска.

Осенью депутаты попросили мэра Анатолия Локтя уволить директора центра Андрея Каркавина (почему — читайте тут). Через некоторое время мэр принял согласился с их инициативой.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
12 ноя 2019 в 01:43
+1 −0

Я на зоне служил, потому крайне негативно отношусь к тем кто что то делает плохое собачкам.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 01:43
+0 −1

Зоозащитники часто перегибают палку.