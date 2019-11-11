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Милота

В Новосибирском зоопарке родились бурые капуцины

Мамами стали сразу две обезьянки

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Малыш всегда находится рядом с мамой, крепко держась за шерсть.&nbsp;

Малыш всегда находится рядом с мамой, крепко держась за шерсть. 

В Новосибирском зоопарке у бурых капуцинов прибавление в семействе. Мамами стали сразу две самки: у каждой родилось по одному малышу. Детеныши появились на свет с разницей в две недели. 

Бурые капуцины живут семейной группой. Самок с потомством не отсаживают в отдельный вольер, так как в этом нет необходимости. Появление малышей никак не отражается на поведении других членов группы. 

«Самки обычно становятся более эмоциональными и осторожными, когда у них рождаются детеныши. Бурые капуцины в этом плане не исключение. Малыши всегда находятся рядом с мамами: инстинкты диктуют им крепко держаться за мамину шерсть. Самки очень нежно относятся к своим малышам и не конфликтуют между собой. У бурых капуцинов самцы практически не принимают участия в воспитании потомства, но иногда могут взять на время подержать малыша», — рассказала Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных и приматов. 

Бурых капуцинов можно найти в павильоне «Мелких приматов и пингвинов». 

В начале месяца стало известно, что у мартышек Бразза родился детёныш — он попал на видео к постоянной посетительнице зоопарка.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Точняк
11 ноя 2019 в 23:23
+0 −1

В зоопарке рождаются не часто новые животные,но у нас новые.... эээ..тролли на нгс рождается каждую секунду.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 23:22
+0 −1

Предложил своим подчиненным собрать овощи для зоопарка, ежегодная акция. Все откликнулись у всех ведь дачи, потом загрузил все в...