В Новосибирском зоопарке родились бурые капуцины

В Новосибирском зоопарке у бурых капуцинов прибавление в семействе. Мамами стали сразу две самки: у каждой родилось по одному малышу. Детеныши появились на свет с разницей в две недели.

Бурые капуцины живут семейной группой. Самок с потомством не отсаживают в отдельный вольер, так как в этом нет необходимости. Появление малышей никак не отражается на поведении других членов группы.

«Самки обычно становятся более эмоциональными и осторожными, когда у них рождаются детеныши. Бурые капуцины в этом плане не исключение. Малыши всегда находятся рядом с мамами: инстинкты диктуют им крепко держаться за мамину шерсть. Самки очень нежно относятся к своим малышам и не конфликтуют между собой. У бурых капуцинов самцы практически не принимают участия в воспитании потомства, но иногда могут взять на время подержать малыша», — рассказала Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных и приматов.