«Вытесняют из пространства города». Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста худрука драмтеатра

Драматический театр был создан 20 марта 1988 года. С самого начала и по сегодняшний день его возглавлял Сергей Афанасьев

Громкое заявление о своем уходе с поста художественного руководителя новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев сделал на страницах журнала «Театр». В администрации города корреспонденту НГС сообщили, что в курсе решения Афанасьева, и объяснили, с чем оно связано.



Сергей Афанасьев, как пишет журнал «Театр», обратился к мэру с заявлением, что уходит с должности художественного руководителя из-за отсутствия необходимых условий для работы.

— Театр планомерно вытесняют из пространства города. Пока мэру удалось уговорить арендодателя оставить нас до марта. На протяжении 30 лет мы находимся в подвале, всё это время нам обещают новое помещение. Но буквально на днях нам сообщили, что у нас отбирают верхний этаж, где располагаются зрительское фойе и гардероб, фактически это говорит о закрытии театра. Я объявил о своем решении мэру, написал заявление, и у них есть две недели, чтобы как-то урегулировать этот вопрос.