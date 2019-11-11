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Культура

«Вытесняют из пространства города». Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста худрука драмтеатра

Рассказываем, как на громкое заявление отреагировали в мэрии

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Драматический театр был создан 20 марта 1988 года. С самого начала и по сегодняшний день его возглавлял Сергей Афанасьев<br>

Драматический театр был создан 20 марта 1988 года. С самого начала и по сегодняшний день его возглавлял Сергей Афанасьев

Громкое заявление о своем уходе с поста художественного руководителя новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев сделал на страницах журнала «Театр». В администрации города корреспонденту НГС сообщили, что в курсе решения Афанасьева, и объяснили, с чем оно связано.

Сергей Афанасьев, как пишет журнал «Театр», обратился к мэру с заявлением, что уходит с должности художественного руководителя из-за отсутствия необходимых условий для работы.

— Театр планомерно вытесняют из пространства города. Пока мэру удалось уговорить арендодателя оставить нас до марта. На протяжении 30 лет мы находимся в подвале, всё это время нам обещают новое помещение. Но буквально на днях нам сообщили, что у нас отбирают верхний этаж, где располагаются зрительское фойе и гардероб, фактически это говорит о закрытии театра. Я объявил о своем решении мэру, написал заявление, и у них есть две недели, чтобы как-то урегулировать этот вопрос.

В разговоре с корреспондентом НГС вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что сегодня Анатолий Локоть встречался с Сергеем Афанасьевым.

— Действительно, возникли непредвиденные обстоятельства. Дело в том, что предпринимателю, у которого мы арендуем помещение под театр, понадобились дополнительные метры. Он об этом заявил как раз Афанасьеву. Я провела переговоры с хозяином магазина, попросила отсрочить это решение. Помещения действительно принадлежат ему. Мы пока договорились о том, что еще раз проведем переговоры с предпринимателем, чтобы он всё-таки пока не забирал помещения, которые мы арендуем под театр. Также мы сейчас ищем другое помещение на тот случай, если не сможем договориться с ним в будущем. В дальнейшем будет решаться вопрос, куда временно переедет театр в том случае, пока будет идти стройка на Горького, — прокомментировала Анна Терешкова.

Напомним, что театр под руководством Сергея Афанасьева получил премию имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России. 

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КОММЕНТАРИИ (86)

Iam
11 ноя 2019 в 21:37
+18 −1

Позорище!!! Это уникальный драмтеатр, такого уровня в России по пальцам пересчитать. Мэрия, выдели помещение! Театр не должен...

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 21:37
+13 −1

Локоть расписался в своем бессилии договориться с частником ради сохранения театра? Позор, если честно. Еще городом высокой...

Парадокс
11 ноя 2019 в 21:42
+13 −0

Не верю, что нельзя было ничего сделать. Согласна с Афанасьевым мэрия просто уничтожает театр! А вместе с ним искусство!