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Политика

Наука и Академгородок — зачем Дмитрий Медведев летит в Новосибирск

Премьер-министр приезжает во вторник, 12 ноября

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Вероятнее всего, Дмитрий Медведев обсудит в Новосибирске большие научные проекты

Вероятнее всего, Дмитрий Медведев обсудит в Новосибирске большие научные проекты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приедет в Новосибирскую область с официальным визитом во вторник, 12 ноября. Он проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча состоится в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В прошлом году президент Владимир Путин дважды посетил Новосибирск и во время обоих визитов обсуждал развитие масштабных научных проектов в регионе. Эти же темы может обсудить завтра Дмитрий Медведев с местными чиновниками и учёными.

Один из главных и самых дорогих проектов — «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Учёные Института ядерной физики СО РАН оценивали стоимость проекта в 40 миллиардов рублей. В августе 2018 на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идёт работа над «СКИФом».

— На сегодняшний день фактически готовы физические проекты этих машин, готово технико-экономическое обоснование и документы, необходимые для начала финансирования. Мы готовы приступить к техническому проектированию систем и их изготовлению, — утверждал год назад директор ИЯФ Павел Логачёв. 

В феврале 2018 года Андрей Травников, тогда ещё врио губернатора, представил Путину также программу развития Советского района «Академгородок 2.0», где будут развивать науку и строить жильё для сотрудников. В концепции властей «Академгородок 2.0» объединит общими проектами также Кольцово, Краснообск и Нижнюю Ельцовку.

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Дмитрий МедведевВекторИЯФ СО РАН

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КОММЕНТАРИИ (31)

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 19:22
+0 −5

Интересно, что вроде пока официально нигде не объявляли. Но я считаю - чем больше визитов высокопоставленных чиновников в...

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 19:14
+0 −5

Поддерживаю.

с богаткова
11 ноя 2019 в 19:14
+3 −1

Акадэм...