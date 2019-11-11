Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приедет в Новосибирскую область с официальным визитом во вторник, 12 ноября. Он проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча состоится в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».



В прошлом году президент Владимир Путин дважды посетил Новосибирск и во время обоих визитов обсуждал развитие масштабных научных проектов в регионе. Эти же темы может обсудить завтра Дмитрий Медведев с местными чиновниками и учёными.

Один из главных и самых дорогих проектов — «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Учёные Института ядерной физики СО РАН оценивали стоимость проекта в 40 миллиардов рублей. В августе 2018 на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идёт работа над «СКИФом».