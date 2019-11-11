Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приедет в Новосибирскую область с официальным визитом во вторник, 12 ноября. Он проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча состоится в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В прошлом году президент Владимир Путин дважды посетил Новосибирск и во время обоих визитов обсуждал развитие масштабных научных проектов в регионе. Эти же темы может обсудить завтра Дмитрий Медведев с местными чиновниками и учёными.
Один из главных и самых дорогих проектов — «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Учёные Института ядерной физики СО РАН оценивали стоимость проекта в 40 миллиардов рублей. В августе 2018 на Международном форуме «Технопром» директор ИЯФ Павел Логачёв докладывал президенту о том, как идёт работа над «СКИФом».
— На сегодняшний день фактически готовы физические проекты этих машин, готово технико-экономическое обоснование и документы, необходимые для начала финансирования. Мы готовы приступить к техническому проектированию систем и их изготовлению, — утверждал год назад директор ИЯФ Павел Логачёв.
В феврале 2018 года Андрей Травников, тогда ещё врио губернатора, представил Путину также программу развития Советского района «Академгородок 2.0», где будут развивать науку и строить жильё для сотрудников. В концепции властей «Академгородок 2.0» объединит общими проектами также Кольцово, Краснообск и Нижнюю Ельцовку.