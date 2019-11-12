Над Новосибирском поднялась дымка. Разбираемся с синоптиками, что это такое

В Новосибирске установилась дымка — синоптики связали её возникновение с затишьем после сильных ветров.

— Сейчас установилась область повышенного атмосферного давления, в какой-то степени штиль, — добавил он, — и, возможно, эту концентрацию частиц водяного пара, кристалликов, мы воспринимаем как туман, как дымку, — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В условиях повышенного давления и при слабом ветре дымка может продержаться в Новосибирске ещё несколько дней. По словам Ренада Ягудина, в ближайшее время Новосибирскую область ожидает неустойчивая погода, поэтому периоды туманов будут «частотными, но не длительными».

