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Над Новосибирском поднялась дымка. Разбираемся с синоптиками, что это такое

Дымка и туман связаны с неустойчивой погодой

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Возникновению туманной дымки способствовала смена погоды — после сильных ветров в области наступило затишье

Возникновению туманной дымки способствовала смена погоды — после сильных ветров в области наступило затишье

В Новосибирске установилась дымка — синоптики связали её возникновение с затишьем после сильных ветров. 

— Сейчас установилась область повышенного атмосферного давления, в какой-то степени штиль, — добавил он, — и, возможно, эту концентрацию частиц водяного пара, кристалликов, мы воспринимаем как туман, как дымку, — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В условиях повышенного давления и при слабом ветре дымка может продержаться в Новосибирске ещё несколько дней. По словам Ренада Ягудина, в ближайшее время Новосибирскую область ожидает неустойчивая погода, поэтому периоды туманов будут «частотными, но не длительными».

— В осенне-зимнее время в таких условиях это часто происходит, поэтому можно не удивляться. Никаких данных про повышенную концентрацию загрязняющих веществ нет, — добавил он.

На подобное погодное явление новосибирцы обращали внимание в августе — тогда они связали лёгкую дымку с лесными пожарами. Однако синоптики пояснили, что дело не в экологии, а в конденсации водяного пара.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Из погреба
12 ноя 2019 в 07:36

На прогрев уже поставили свои ведра, автоведроводители. Зима будет тяжелой, подышать чистым воздухом явно не удастся.

Фото пользователя
12 ноя 2019 в 07:33

Раньше автоведроводители Сибиряки при мелких ДТП всегда во всём винили дымку но не собственный ум...

Житель мк-на Весенний
12 ноя 2019 в 08:13

А у нас Первый Строительный Фонд позаботился об экологии, когда идёшь по тротуару то сразу с двух сторон торчат задние части автомобилей с выхлопными трубами на прогреве, это очень суровая газовая камера. Детей в садик приходится водить по дороге, так как там нет дымящих машин и здоровье ребёнка не деградирует. Скажем спасибо застройщикам города за "продуманную" планировку микрорайонов.