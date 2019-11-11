11 ноября понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 7/10
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -11°С
Пробки 7/10
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

Новосибирец превратил снятую квартиру в свалку — приставы выселили его

Но весь мусор бывший жилец оставил в квартире

Поделиться

2 563
13 Обсудить
Новосибирец устроил свалку в чужой квартире

Новосибирец устроил свалку в чужой квартире

В Новосибирске приставы выселили из квартиры нанимателя, который устроил в ней свалку.

— Серьезным поводом для жалоб жильцов дома стало «увлечение» мужчины — он заполнил всю квартиру грязными вещами и бытовым мусором, которые приносил домой из мусорных контейнеров. В результате жители буквально вынуждены были проживать в условиях полной антисанитарии, по соседству с многочисленными крысами и тараканами, — сообщают сегодня, 11 ноября, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Администрация Кировского района сначала отправляла мужчине требования очистить квартиру, а затем обратилась в суд с иском о выселении. Суд постановил мужчину выселить, и исполнительное производство пришло к приставам.

— Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника. К слову, даже не зная точного адреса, едкий зловонный запах не позволил бы ошибиться с выбором нужной квартиры, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пристав вручил жителю постановление о выселении.

— Мужчина не скрывал своих эмоций и возмущения, больше всего он беспокоился за свое имущество — «не позволю никому прикоснуться к моим ценностям». Гражданину был дан срок для вывоза имущества, по истечении которого установлено, что квартиру он покинул, однако весь мусор так и остался в помещении, — добавили в УФССП. 

Мусор должна будет вывезти районная администрация.

Если у вас есть такой же сосед и вы пытаетесь с ним бороться или если вы смогли добиться выселения тех, кто собирает у себя в квартире мусор, сообщайте в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 через Viber, WhatsApp, Telegram или на нашу почту news@ngs.ru.

В конце октября НГС рассказывал о жительнице улицы Хилокской, которая тоже вызывает недовольство соседей — в её квартире живут больше 30 собак, обезьяна, ворона и кошки.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

свалка в квартире

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Старушенция
11 ноя 2019 в 18:31

"Снятую квартиру" - это он в ней жил по социальному найму? Заголовок можно понять так, будто кто-то свою квартиру ему сдал.
А если по соцнайму, то что с ним теперь будет? Явные же проблемы у человека и денег нет.

с богаткова
11 ноя 2019 в 18:16

наш чоп иногда оказывает поддержку при выселении.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 18:16

Это заболевание, таких людей лечить надо, а не выселять.