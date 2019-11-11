Новосибирец превратил снятую квартиру в свалку — приставы выселили его

Администрация Кировского района сначала отправляла мужчине требования очистить квартиру, а затем обратилась в суд с иском о выселении. Суд постановил мужчину выселить, и исполнительное производство пришло к приставам.

— Серьезным поводом для жалоб жильцов дома стало «увлечение» мужчины — он заполнил всю квартиру грязными вещами и бытовым мусором, которые приносил домой из мусорных контейнеров. В результате жители буквально вынуждены были проживать в условиях полной антисанитарии, по соседству с многочисленными крысами и тараканами, — сообщают сегодня, 11 ноября, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В Новосибирске приставы выселили из квартиры нанимателя, который устроил в ней свалку.

— Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника. К слову, даже не зная точного адреса, едкий зловонный запах не позволил бы ошибиться с выбором нужной квартиры, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пристав вручил жителю постановление о выселении.

— Мужчина не скрывал своих эмоций и возмущения, больше всего он беспокоился за свое имущество — «не позволю никому прикоснуться к моим ценностям». Гражданину был дан срок для вывоза имущества, по истечении которого установлено, что квартиру он покинул, однако весь мусор так и остался в помещении, — добавили в УФССП.

Мусор должна будет вывезти районная администрация.

Если у вас есть такой же сосед и вы пытаетесь с ним бороться или если вы смогли добиться выселения тех, кто собирает у себя в квартире мусор, сообщайте в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 через Viber, WhatsApp, Telegram или на нашу почту news@ngs.ru.



В конце октября НГС рассказывал о жительнице улицы Хилокской, которая тоже вызывает недовольство соседей — в её квартире живут больше 30 собак, обезьяна, ворона и кошки.