Морозы ненадолго ослабнут: синоптики рассказали, чего ждать новосибирцам в ближайшие дни

К середине недели снегопад в Новосибирске снова прекратится Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели: в регион придут метели с порывистым ветром.

По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, в регион вторгнутся воздушные массы с северо-запада. — Но в северо-западных потоках могут перемещаться и волновые, ныряющие, как мы говорим, циклоны из районов Баренцева моря. Поэтому в ближайшие три дня будет погода умеренно морозная, с осадками в виде снега разной интенсивности, с метелями, — рассказал Ренад Ягудин, добавив, что также не обойдётся и без гололёдных явлений.

Согласно прогнозу, во вторник, 12 ноября, ночью в Новосибирской области ожидается –15...–20 градусов, на западе региона может быть теплее: до –9...–14. Днём воздух прогреется до 0...–6 градусов. Порывистый ветер будет дуть с силой до 16–19 метров в секунду. В среду, 13 ноября, ночная температура в регионе повысится до –4...–9 градусов, дневная останется на прежнем уровне. Порывистый ветер при этом сохранится. В четверг, 14 ноября, ночью в регионе будет –14...–19 градусов, на юге области –7...–12. Дневная температура понизится до –6...–11 градусов, а по северу области — до –16, — сообщил Ренад Ягудин. В Новосибирске, согласно данным на сайте западно-Сибирского УГМС, в ближайшую ночь ожидается –16...–18 градусов, но к утру температура повысится до –11...–13. Днём во вторник, 12 ноября, морозы ослабнут до –4...–6 градусов, при этом в городе начнётся снегопад. В среду, 13 ноября, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне –6...–8. К утру станет теплее, а днём ожидается до –1...–3. Также в эти сутки в городе пройдёт небольшой снег, днём он может быть мокрым.