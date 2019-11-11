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Осень

Морозы ненадолго ослабнут: синоптики рассказали, чего ждать новосибирцам в ближайшие дни

На фоне потепления будет идти снег

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К середине недели снегопад в Новосибирске снова прекратится

К середине недели снегопад в Новосибирске снова прекратится

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели: в регион придут метели с порывистым ветром.

По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, в регион вторгнутся воздушные массы с северо-запада.

— Но в северо-западных потоках могут перемещаться и волновые, ныряющие, как мы говорим, циклоны из районов Баренцева моря. Поэтому в ближайшие три дня будет погода умеренно морозная, с осадками в виде снега разной интенсивности, с метелями, — рассказал Ренад Ягудин, добавив, что также не обойдётся и без гололёдных явлений.

Согласно прогнозу, во вторник, 12 ноября, ночью в Новосибирской области ожидается –15...–20 градусов, на западе региона может быть теплее: до –9...–14. Днём воздух прогреется до 0...–6 градусов. Порывистый ветер будет дуть с силой до 16–19 метров в секунду.

В среду, 13 ноября, ночная температура в регионе повысится до –4...–9 градусов, дневная останется на прежнем уровне. Порывистый ветер при этом сохранится.

В четверг, 14 ноября, ночью в регионе будет –14...–19 градусов, на юге области –7...–12. Дневная температура понизится до –6...–11 градусов, а по северу области — до –16, — сообщил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно данным на сайте западно-Сибирского УГМС, в ближайшую ночь ожидается –16...–18 градусов, но к утру температура повысится до –11...–13. Днём во вторник, 12 ноября, морозы ослабнут до –4...–6 градусов, при этом в городе начнётся снегопад. 

В среду, 13 ноября, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне –6...–8. К утру станет теплее, а днём ожидается до –1...–3. Также в эти сутки в городе пройдёт небольшой снег, днём он может быть мокрым. 

В четверг, 14 ноября, ночью в городе будет –9...–11 градусов, местами ожидается небольшой снегопад. К утру температура останется на этом же уровне, но в течение дня мороз начнёт усиливаться. Осадки при этом прекратятся. 

На минувших выходных из-за перепада температур и осадков новосибирские тротуары превратились в каток. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
11 ноя 2019 в 18:53

нам в чопе по приколу в минус 40 отливать,потом желтые леденцы образуются))

Точняк
11 ноя 2019 в 18:47

В любом случае,уже по факту зима,хоть и не календарная.Но директор заботится выдал теплую одежду,даже в -40 сможем работать,но по полчаса и горячий чай бесплатно от директора.

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 18:46

Обязал подчиненных в ЧОПе вести журнал измерения температуры.