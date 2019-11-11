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Морозная красота: 9 кадров, как лёд сковывает Обское море

Водоём Новосибирской области начал замерзать после первых холодных выходных

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Мелководье уже затянуто льдом

Мелководье уже затянуто льдом

На выходных в Новосибирск пришёл холодный антициклон — в пригороде ночная температура воздуха в воскресенье опустилась до –17 градусов. Из-за первых морозов Обское море начало покрываться льдом.

Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как лёд постепенно сковывает поверхность водохранилища — над водой поднимается пар, а мелководье уже оказалось под ледяной скорлупкой. 

В клубах пара причал пляжа «Звезда»&nbsp;выглядит постапокалиптическим

В клубах пара причал пляжа «Звезда» выглядит постапокалиптическим

Виды каменистых пляжей Обского моря напоминают побережье северных островов. Недавно новосибирский режиссёр Станислав Шуберт вернулся со Шпицбергена, где работал всё полярное лето — в фоторепортаже можно сравнить сибирские и арктические пейзажи.

Уже по-настоящему зимнее солнце отражается во льдах, снежинках и воде

Уже по-настоящему зимнее солнце отражается во льдах, снежинках и воде

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня температура в Оби равна 1 градусу тепла, а в Обском море и то холоднее — всего +0,6 градуса.

Лёд и снег постепенно захватывают гладь Обского моря

Лёд и снег постепенно захватывают гладь Обского моря

На пляжах Академгородка ни души, они выглядят совершенно пустыми. Летом здесь некуда полотенце кинуть — столько желающих позагорать

На пляжах Академгородка ни души, они выглядят совершенно пустыми. Летом здесь некуда полотенце кинуть — столько желающих позагорать

Линию берега уже захватил тонкий и хрупкий лёд

Линию берега уже захватил тонкий и хрупкий лёд

Из-за резкой смены погоды льдом покрылся не только берег водохранилища — на выходных замёрзли и стали скользкими улицы города. Только за субботу и воскресенье в травмпункты за медицинской помощью после падений обратились почти 100 человек.

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КОММЕНТАРИИ (11)

11 ноя 2019 в 20:00
+3 −2

Люблю сесть на природе, посмотреть вдаль, сделать кучку, закурить попироску...эх!хорошо!)))

11 ноя 2019 в 20:05
+2 −0

Красота ! И никаких отдыхающих с палатками, мангалами , джипами , дымом, пивом и орущей музыкой

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 20:03
+2 −0

Луна, луна ккая красивая щас за окном, в четв. должно быть полнолуние....повыть хтябы можна....😎