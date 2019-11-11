Морозная красота: 9 кадров, как лёд сковывает Обское море

На выходных в Новосибирск пришёл холодный антициклон — в пригороде ночная температура воздуха в воскресенье опустилась до –17 градусов. Из-за первых морозов Обское море начало покрываться льдом.
Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как лёд постепенно сковывает поверхность водохранилища — над водой поднимается пар, а мелководье уже оказалось под ледяной скорлупкой.
Виды каменистых пляжей Обского моря напоминают побережье северных островов. Недавно новосибирский режиссёр Станислав Шуберт вернулся со Шпицбергена, где работал всё полярное лето — в фоторепортаже можно сравнить сибирские и арктические пейзажи.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня температура в Оби равна 1 градусу тепла, а в Обском море и то холоднее — всего +0,6 градуса.
Из-за резкой смены погоды льдом покрылся не только берег водохранилища — на выходных замёрзли и стали скользкими улицы города. Только за субботу и воскресенье в травмпункты за медицинской помощью после падений обратились почти 100 человек.