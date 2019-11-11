Угрожали, что отнимут камеру: сибиряк проехал по стране, где орудуют банды и распространяется Эбола

В Демократическую Республику Конго редко заезжают туристы, поэтому их окружают местные жители Фото: Алексей Камерзанов

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов посетил новые точки во время своей африканской поездки: он проехал Демократическую Республику Конго, которая раньше была колонией Бельгии, и Республику Конго, которая раньше была колонией Франции.

— В этот раз самое яркое — это, конечно, проезд Демократической Республики Конго. Это одна из самых бедных и опасных стран мира. Страна, которую в Африке полностью с востока на запад никто из путешественников не рискует переезжать, потому что там очень слабая государственная власть: над частью регионов вообще нет контроля, орудуют какие-то банды. В восточной части снова развивается лихорадка Эбола, — поделился впечатлениями с журналистом НГС Алексей Камерзанов.

Путешественник с командой проехал по западной части Конго за два дня, но впечатлений осталась масса, говорит он.

— Самая настоящая, подлинная африканская дичь. Африка как она есть. В кавычках. Первое впечатление — это переход границы из Анголы в Конго. Самый жуткий погранпереход, самый дикий: орды людей, телег, которые они толкают. Всё это чуть ли не по колено в грязи, сумасшедший хаос — думал, нас там задавят, — заметил автопутешественник. Он добавил, что никто из местных жителей не хотел сниматься — угрожали, что разобьют стекло или отберут камеру. Но всё же они заехали на территорию Демократической Республики Конго.

Камерзанов заметил, что в реке грязно, но местные там купаются Фото: Алексей Камерзанов

После путешествия по Конго у Камерзанова осталась масса впечатлений Фото: Алексей Камерзанов

— Дальше мы увидели, что это самые жуткие дороги Африки. Очень часто это простая глиняная дорога, которую размывают ручьи, там есть ямы, промоины, и никто её особенно не делает, честно говоря. Нам повезло, что дождя не было, иначе бы застряли. Доехали до переправы через реку Конго, — рассказал Алексей Камерзанов.

Путешественник говорит, что в Конго очень плохие дороги Фото: Алексей Камерзанов

Они не успели на паром, остановились на берегу реки и в деревне договорились с местными жителями разбить палатку у них.



— Всё было хорошо, но сложность была в том, что даже приготовить еду было нелегко: нас обступили человек 40–50. Причём в таком плотном контакте: ты поворачиваешься, возле тебя стоит эта огромная толпа. Они смотрели, бурно обсуждали, что мы делаем и как. Агрессии не было, но было тяжеловато, потому что им всё интересно, — считает Камерзанов.

На паром путешественники опоздали, поэтому остались ночевать в ближайшей деревне и уплыли утром Фото: Алексей Камерзанов

На пароме команда путешественников лишилась квадрокоптера из-за того, что его решил поймать один человек Фото: Алексей Камерзанов

Местные жители с удовольствием разбирали подарки Фото: Алексей Камерзанов