11 ноября понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -11°С
Пробки 1/10
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Страна и мир
Фоторепортаж

Угрожали, что отнимут камеру: сибиряк проехал по стране, где орудуют банды и распространяется Эбола

Новосибирский путешественник рассказал о поездке по «одной из самых бедных и опасных стран мира»

Поделиться

793
15 Обсудить
В Демократическую Республику Конго редко заезжают туристы, поэтому их окружают местные жители

В Демократическую Республику Конго редко заезжают туристы, поэтому их окружают местные жители

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов посетил новые точки во время своей африканской поездки: он проехал Демократическую Республику Конго, которая раньше была колонией Бельгии, и Республику Конго, которая раньше была колонией Франции. 

— В этот раз самое яркое — это, конечно, проезд Демократической Республики Конго. Это одна из самых бедных и опасных стран мира. Страна, которую в Африке полностью с востока на запад никто из путешественников не рискует переезжать, потому что там очень слабая государственная власть: над частью регионов вообще нет контроля, орудуют какие-то банды. В восточной части снова развивается лихорадка Эбола, — поделился впечатлениями с журналистом НГС Алексей Камерзанов. 

Путешественник с командой проехал по западной части Конго за два дня, но впечатлений осталась масса, говорит он.

— Самая настоящая, подлинная африканская дичь. Африка как она есть. В кавычках. Первое впечатление — это переход границы из Анголы в Конго. Самый жуткий погранпереход, самый дикий: орды людей, телег, которые они толкают. Всё это чуть ли не по колено в грязи, сумасшедший хаос — думал, нас там задавят, — заметил автопутешественник. 

Он добавил, что никто из местных жителей не хотел сниматься — угрожали, что разобьют стекло или отберут камеру. Но всё же они заехали на территорию Демократической Республики Конго.

Камерзанов заметил, что в реке грязно, но местные там купаются

Камерзанов заметил, что в реке грязно, но местные там купаются

После путешествия по Конго у Камерзанова осталась масса впечатлений

После путешествия по Конго у Камерзанова осталась масса впечатлений

— Дальше мы увидели, что это самые жуткие дороги Африки. Очень часто это простая глиняная дорога, которую размывают ручьи, там есть ямы, промоины, и никто её особенно не делает, честно говоря. Нам повезло, что дождя не было, иначе бы застряли. Доехали до переправы через реку Конго, — рассказал Алексей Камерзанов. 

Путешественник говорит, что в Конго очень плохие дороги

Путешественник говорит, что в Конго очень плохие дороги

Они не успели на паром, остановились на берегу реки и в деревне договорились с местными жителями разбить палатку у них.

— Всё было хорошо, но сложность была в том, что даже приготовить еду было нелегко: нас обступили человек 40–50. Причём в таком плотном контакте: ты поворачиваешься, возле тебя стоит эта огромная толпа. Они смотрели, бурно обсуждали, что мы делаем и как. Агрессии не было, но было тяжеловато, потому что им всё интересно, — считает Камерзанов.

На паром путешественники опоздали, поэтому остались ночевать в ближайшей деревне и уплыли утром

На паром путешественники опоздали, поэтому остались ночевать в ближайшей деревне и уплыли утром

На пароме команда путешественников лишилась квадрокоптера из-за того, что его решил поймать один человек

На пароме команда путешественников лишилась квадрокоптера из-за того, что его решил поймать один человек

Местные жители с удовольствием разбирали подарки&nbsp;

Местные жители с удовольствием разбирали подарки 

Раздавали конфеты, но заметил, что любая раздача чего-либо превращается в драку в итоге, если она не контролируема. Утром загрузились на паром и поплыли по реке Конго. Там тоже случился небольшой инцидент: один из местных схватил квадрокоптер, которым снимали видео путешественники, и в итоге техника упала в реку.

Потом они попали в другую страну — тоже Республика Конго, бывшая французская колония. Там жандармы проверяли их документы. Дальше в маршруте Камерзанова — государство Габон.

Ранее Алексей Камерзанов побывал в племенах Африки, где женщины ходят голыми по пояс. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автопутешественникпутешествияАлексей КамерзановАфрикаКонгодороги

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 23:17

Вот что значит деньги за квартиры, мама под следствием, сынок путешествует

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 23:10

первое видео
барахолку-гусинку очень напомнило, жуть

с богаткова
11 ноя 2019 в 22:47

Экономят на безопасности, вот если бы были чоповцы в машине то эти грабители бежали бы в ужасе без оглядки. Одного вида достаточно и взгляда, психологическое воздействие оказываем.