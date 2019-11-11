Кто-то нажал сигнализацию: посетители аквапарка по тревоге эвакуировались из воды

— По громкой связи что-то там пробурчало, никто ничего не понял — громкая связь работает плохо. Люди от страха стали все выходить из воды. Нам объяснили, что сработали датчики дыма, но самого запаха дыма мы не чувствовали, — рассказала корреспонденту НГС одна из посетительниц аквапарка, приехавшая из Кемерово.

По её словам, из воды эвакуировались больше 200 человек, в том числе семьи с маленькими детьми, но спуститься в раздевалку за вещами посетителям не дали.

— Сотрудники стояли такие же растерянные, как и мы, пожимали плечами. И мы все стояли толпой, нас не спускали вниз, где гардеробная. Мы просто столпились у лестницы, и больше нас никуда не пускали. С час мы стояли, может быть, даже больше, — уточнила посетительница.

По её словам, посетителям разрешили снова зайти в воду после того, как на место приехали пожарные и обошли помещения, чтобы найти возгорание. Позже, утверждает кемеровчанка, уже на крыльце аквапарка она сама почувствовала запах дыма.

— У нас действительно сработала пожарная сигнализация, но только потому что кто-то из гостей её нажал, — в свою очередь сообщили в отделе PR и маркетинга аквапарка «Аквамир».



В отделе маркетинга уточнили, что после этого в здании сработало звуковое оповещение и сотрудники аквапарка начали искать причину случившегося.



— В течение 7 минут мы удостоверились, что очагов возгорания нет, и сделали звуковое объявление, — рассказали в аквапарке, опровергнув информацию о том, что посетителям пришлось ждать около часа.

