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Кто-то нажал сигнализацию: посетители аквапарка по тревоге эвакуировались из воды

На место выезжали сотрудники МЧС

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В аквапарке пояснили, что кто-то из посетителей нажал на кнопку пожарной сигнализации

В аквапарке пояснили, что кто-то из посетителей нажал на кнопку пожарной сигнализации

Сегодня днём в новосибирском аквапарке «Аквамир» сработала пожарная сигнализация — посетителям пришлось прервать плавание.

— По громкой связи что-то там пробурчало, никто ничего не понял — громкая связь работает плохо. Люди от страха стали все выходить из воды. Нам объяснили, что сработали датчики дыма, но самого запаха дыма мы не чувствовали, — рассказала корреспонденту НГС одна из посетительниц аквапарка, приехавшая из Кемерово.

По её словам, из воды эвакуировались больше 200 человек, в том числе семьи с маленькими детьми, но спуститься в раздевалку за вещами посетителям не дали. 

— Сотрудники стояли такие же растерянные, как и мы, пожимали плечами. И мы все стояли толпой, нас не спускали вниз, где гардеробная. Мы просто столпились у лестницы, и больше нас никуда не пускали. С час мы стояли, может быть, даже больше, — уточнила посетительница.

По её словам, посетителям разрешили снова зайти в воду после того, как на место приехали пожарные и обошли помещения, чтобы найти возгорание. Позже, утверждает кемеровчанка, уже на крыльце аквапарка она сама почувствовала запах дыма.

— У нас действительно сработала пожарная сигнализация, но только потому что кто-то из гостей её нажал, — в свою очередь сообщили в отделе PR и маркетинга аквапарка «Аквамир».

В отделе маркетинга уточнили, что после этого в здании сработало звуковое оповещение и сотрудники аквапарка начали искать причину случившегося. 

— В течение 7 минут мы удостоверились, что очагов возгорания нет, и сделали звуковое объявление, — рассказали в аквапарке, опровергнув информацию о том, что посетителям пришлось ждать около часа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что в аквапарке из-за сбоя случилось ложное срабатывание противопожарной системы. Пожарные выехали на место в 12:44. Сейчас в здании уже всё в порядке.

В прошлом месяце в Новосибирске из-за пожара эвакуировали посетителей ресторана «Горячий цех». Во время происшествия никто не пострадал.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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11 ноя 2019 в 17:46

Вообще-то, если что случится, вода не горит. Водой тушат...

Точняк
11 ноя 2019 в 17:44

за ложную тревогу надо лещей выписывать......

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 18:15

Подобным посетительницам из Кемерово, нужно запретить выезд из Кемерово.