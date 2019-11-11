Дмитрий Медведев приедет с визитом в Новосибирскую область

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибудет в Новосибирскую область с официальным визитом 12 ноября.
Об этом сообщили в региональном правительстве.
Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча пройдёт в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
По предварительной информации, Медведев обсудит научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также развитие программы «Академгородок 2.0».
В последний раз Медведев был в Новосибирске в 2016 году — тогда он побывал на Международном форуме «Технопром».