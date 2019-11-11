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Дмитрий Медведев приедет с визитом в Новосибирскую область

Премьер-министр России посетит наукоград Кольцово

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Дмитрий Медведев посетит&nbsp;научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово

Дмитрий Медведев посетит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибудет в Новосибирскую область с официальным визитом 12 ноября.

Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово — встреча пройдёт в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».  

По предварительной информации, Медведев обсудит научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также развитие программы «Академгородок 2.0».

В последний раз Медведев был в Новосибирске в 2016 году — тогда он побывал на Международном форуме «Технопром».

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КОММЕНТАРИИ (25)

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11 ноя 2019 в 16:10
+0 −5

Это хорошая новость.

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11 ноя 2019 в 16:14
+1 −1

Кольцово точно стоит посетить. За ним и Академгородком наше будущее! Кто не был- съездите обязательно. И красиво и атмосферно.

11 ноя 2019 в 16:11
+0 −2

Хорошая новость! Дмитрий Анатольевич, добро пожаловать! Я как богатый, успешный человек, приветствую Вас!