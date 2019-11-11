«Меня достало»: полная расшифровка скандального выступления Галкина на шоу в Новосибирске

Выступление Максима Галкина в Новосибирске, которое состоялось в начале октября, наделало много шуму в СМИ и социальных сетях. Видео с этого концерта недавно появилось на Youtube — в нём Максим Галкин резко высказался о российском телевидении, особенно отметив своих коллег с Первого канала.

«Вы нам всё время рассказываете про Украину. Меня так это достало, я же не в Украине живу! Что вы мне всё время про неё рассказываете? Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас всё наладилось и осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот это программа "Время покажет" на Первом канале. Антон Шейнин, понимаете… Он собирает этих экспертов — полякА или полЯка, в общем, из Польши, один из Германии, страстотерпец… Сидят такие, значит.

И он периодически говорит: "Ну, а что скажет эксперт из Польши нам? Что он скажет нам?".



— Мы в Польше считаем, что…



— Я тебе сейчас знаешь, как дам, в Польше считает он… С колена дам!



И самое смешное, что на следующий день он снова там сидит, из Польши этот. И это, конечно, песня. Вот это у нас, с точки зрения телевидения, снова советские времена вернулись в худшем смысле этого слова, потому что нам всё время что-то… Нам не дают времени обмозговать, нам разжёвывают, сразу говорят: "Так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда… Понятно?". Да, мы всё поняли, всё. Мы сами как эксперты из Польши такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Но, в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания, потому что так есть возможность их всех обосра***. Ну, в смысле, ну вы поняли».



Сразу после появления видео поклонники активизировались в Instagram-аккаунте артиста и начали высказывать ему слова поддержки: «Максим, вы молодец, выступление в Новосибирске — это огонь», «Уважение Максу после смелых поступков».

