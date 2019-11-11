11 ноября понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

Власти заказали новогоднюю ёлку на площадь Ленина — она появится уже через месяц

На ёлку повесят 160 светящихся снежинок и столько же шаров

Поделиться

835
18 Обсудить
Так выглядела ёлка на площади Ленина в прошлом году

Так выглядела ёлка на площади Ленина в прошлом году

Власти Новосибирска решили потратить около двух с половиной миллионов рублей на три искусственные новогодние ёлки, которые поставят на площади Ленина, площади Маркса и рядом с ГПНТБ.

Три электронных аукциона на установку и демонтаж новогодних ёлок объявил «Городской центр наружной рекламы».

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в праздничном городке на площади Ленина, возле ТЦ «Аркада», установят 22-метровую светодинамическую ель со 160 снежинками, 160 шарами и звездой на макушке. 

Смонтировать конструкцию подрядчик должен будет к 12 декабря, а начать её демонтаж 10 января.

«Срок экспонирования может быть увеличен либо уменьшен по требованию заказчика», — говорится в документах электронного аукциона.

За услуги по сборке и демонтажу искусственной ели на площади Ленина заказчик готов заплатить 984 тысячи рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Установка и демонтаж 16-метровой ёлки на площади Пименова и 14-метровой ёлки на площади Маркса обойдутся городу в суммы до 830,6 тысяч рублей и до 685,3 тысяч рублей соответственно. В качестве источника финансирования в документах указан городской бюджет на 2020 год.

Все три электронных аукциона пройдут 12 ноября.

В прошлом году главную городскую ёлку на площади Ленина впервые зажгли 11 декабря, а торжественное открытие всего новогоднего городка состоялось девятью днями позже

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии города официальный запрос с просьбой уточнить, каким будет праздничный городок на площади Ленина в этом году и планируется ли перекрывать улицу Ленина для проведения новогодних мероприятий.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

новогодние елки

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 15:57
+0 −3

Зачем вообще ставить елку на пл. Ленина? Там очень мало места, вообще не разгуляться. Я конечно понимаю, что напротив мэрии, но...

Фото пользователя
11 ноя 2019 в 15:52
+0 −3

В ЧОП свой уже заказал елку живую. Привезут в декабре.

Дед Мазай
11 ноя 2019 в 16:00
+1 −1

Чего??? Сколько миллионов?? Она из золота будет, эта елка? Или у мэрии совсем крыша едет накануне праздников? Такие суммы не...