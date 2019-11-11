Власти заказали новогоднюю ёлку на площадь Ленина — она появится уже через месяц

Власти Новосибирска решили потратить около двух с половиной миллионов рублей на три искусственные новогодние ёлки, которые поставят на площади Ленина, площади Маркса и рядом с ГПНТБ.
Три электронных аукциона на установку и демонтаж новогодних ёлок объявил «Городской центр наружной рекламы».
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в праздничном городке на площади Ленина, возле ТЦ «Аркада», установят 22-метровую светодинамическую ель со 160 снежинками, 160 шарами и звездой на макушке.
Смонтировать конструкцию подрядчик должен будет к 12 декабря, а начать её демонтаж 10 января.
«Срок экспонирования может быть увеличен либо уменьшен по требованию заказчика», — говорится в документах электронного аукциона.
За услуги по сборке и демонтажу искусственной ели на площади Ленина заказчик готов заплатить 984 тысячи рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Установка и демонтаж 16-метровой ёлки на площади Пименова и 14-метровой ёлки на площади Маркса обойдутся городу в суммы до 830,6 тысяч рублей и до 685,3 тысяч рублей соответственно. В качестве источника финансирования в документах указан городской бюджет на 2020 год.
Все три электронных аукциона пройдут 12 ноября.
В прошлом году главную городскую ёлку на площади Ленина впервые зажгли 11 декабря, а торжественное открытие всего новогоднего городка состоялось девятью днями позже.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии города официальный запрос с просьбой уточнить, каким будет праздничный городок на площади Ленина в этом году и планируется ли перекрывать улицу Ленина для проведения новогодних мероприятий.