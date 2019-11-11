Власти заказали новогоднюю ёлку на площадь Ленина — она появится уже через месяц

Так выглядела ёлка на площади Ленина в прошлом году

Власти Новосибирска решили потратить около двух с половиной миллионов рублей на три искусственные новогодние ёлки, которые поставят на площади Ленина, площади Маркса и рядом с ГПНТБ.

Три электронных аукциона на установку и демонтаж новогодних ёлок объявил «Городской центр наружной рекламы».



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в праздничном городке на площади Ленина, возле ТЦ «Аркада», установят 22-метровую светодинамическую ель со 160 снежинками, 160 шарами и звездой на макушке.